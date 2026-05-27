Khen thưởng 'nóng' 6 tập thể phá án thành công vụ nổ súng ở Bến Thành

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi trao thưởng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Nội vụ và Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM.

Về phía lực lượng công an có trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện Ban giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM trao bằng khen cho 6 đơn vị có thành tích trong phá án ẢNH: THẢO NHÂN

Biểu dương tinh thần phá án thần tốc của lực lượng công an

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trực tiếp trao thư khen và hoa chúc mừng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá án, bao gồm: Công an TP.HCM; Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia; Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao thưởng, ông Nguyễn Văn Được biểu dương tinh thần đấu tranh hiệp đồng phá án của các đơn vị. Và nhấn mạnh đây là một tổ chức tội phạm có yếu tố quốc tế, khi cả nạn nhân và các đối tượng gây án đều mang quốc tịch nước ngoài.

Chủ tịch UBND thành phố biểu dương tinh thần phá án thần tốc vụ nổ súng ở Bến Thành ẢNH: THẢO NHÂN

Chủ tịch Nguyễn Văn Được biểu dương tinh thần phá án thần tốc của lực lượng công an. "Chỉ trong vòng 72 giờ, một khoảng thời gian rất ngắn, lực lượng công an đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng tội phạm. Chiến công xuất sắc này là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quyết liệt của Công an TP.HCM", ông Được phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ sự trân trọng trước sự tận tụy, phản ứng nhanh nhạy của lực lượng phá án, đặc biệt là vai trò chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc Công an TP.HCM, cùng sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu nhịp nhàng, hiệu quả giữa Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh, các đơn vị nghiệp vụ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển chung, giữ vững môi trường bình yên cho nhân dân và dòng chảy kinh tế của thành phố.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm bảo vệ hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Quyết tâm lập nhiều thành tích hơn nữa để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân

Thay mặt lực lượng phá án, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết nhờ công tác phối hợp giữa Công an TP.HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng công an các đơn vị, địa phương nên đã khẩn trương triển khai có hiệu quả, xác định chính xác hướng lẩn trốn của đối tượng và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi khen thưởng ẢNH: THẢO NHÂN

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiến hành xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ, chứng minh được động cơ, mục đích phạm tội của đối tượng. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng chuyên án.

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định kết quả này một lần nữa khẳng định bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an TP.HCM nói riêng.

"Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố là động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lực lượng Công an TP.HCM hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm lập nhiều thành tích hơn nữa để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân", Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định.

Bị bắt giữ sau 72 giờ gây án

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 14.5, Vaa Vaa (27 tuổi) và Tafia Steve (23 tuổi, cùng mang quốc tịch Samoa) nhập cảnh TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và theo dõi quy luật hoạt động của các nạn nhân. Đến tối 21.5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại một nhà hàng trên đường Trương Định (P.Bến Thành) ra đứng ở vỉa hè trước nhà hàng, thì bị sát hại bằng 3 phát súng, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hai bị can khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận được đối tượng người nước ngoài thuê đến Việt Nam để sát hại Lemalu Lorenzo Tovia và Sauni Sam. Mặc dù đã tính toán kỹ để trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng 2 bị can đã bị công an Việt Nam bắt giữ sau 72 giờ gây án.

Ngoài 2 bị can này, cơ quan công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; ở tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh) cùng 7 bị can là người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho việc lẩn trốn của 2 nghi phạm nêu trên.

Lời khai của nghi phạm Tafia Steve ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Đây là chiến công xuất sắc tiêu biểu, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng công an ngay trong những ngày đầu ra quân cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn".