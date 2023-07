Bắt giam nhóm bị can lừa bán sản phẩm trị nám chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

Ngày 15.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can, là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (gọi tắt là Công ty Khang Thịnh - số 110 Trần Phú, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 8 bị can bị bắt tạm giam, các bị can còn lại được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.



Nhóm lừa bán sản phẩm trị nám để chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, thời gian gần đây, Công an H.Thạch Hà phát hiện Công ty Khang Thịnh "núp bóng" doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp cho người dân ở H.Thạch Hà và nhiều người dân khác trên cả nước để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty này do Ngô Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Tam Thanh, H.Vụ Bản, Nam Định) làm Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (26 tuổi, ngụ H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) làm Phó tổng giám đốc.

Ngô Duy Khánh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh, tại cơ quan điều tra TÂN KỲ

Sau khi lập chuyên án để điều tra, Công an H.Thạch Hà xác định Công ty Khang Thịnh đang bán các sản phẩm giả mạo thương hiệu "Trị nám bà Nhàn" cho người dân.

Khi khách hàng mua sản phẩm, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả. Để hoàn tiền, khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ vào các số tài khoản khác nhau của Công ty Khang Thịnh. Nhiều khách hàng sau khi chuyển tiền thì bị công ty chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Đến ngày 28.6, Công an H.Thạch Hà phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, huy động 80 cán bộ, chiến sĩ khám xét Công ty Khang Thịnh.

Lực lượng chức năng sau đó đã triệu tập làm việc đối với 35 người có liên quan, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong toả 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, lãnh đạo và nhân viên Công ty Khang Thịnh khai với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2022 đến nay, đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tài sản là trên 100 tỉ đồng.

Hiện Công an H.Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xử lý những người có liên quan.