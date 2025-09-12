Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt giam Phó chủ tịch thường trực tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Minh Hải
Minh Hải
12/09/2025 21:52 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 11.9.

Khởi tố Nguyễn Văn Thi Phó chủ tịch UBND tỉnh thanh hóa vì lợi dụng chức vụ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thi

ẢNH: MINH HẢI

Ông Thi bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự.

Để đảm bảo hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa liên tục, không bị gián đoạn khi ông Thi phải phục vụ công tác điều tra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định bổ sung nhiệm vụ cho 2 phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Mai Xuân Liêm và ông Đầu Thanh Tùng.

Theo quyết định bổ sung nhiệm vụ, kể từ ngày 9.9, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh; ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, theo dõi, chỉ đạo thêm một số nhiệm vụ so với trước, như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, thương mại dịch vụ…

Mở rộng vụ án 'bầu' Đoan: Khởi tố nhiều cán bộ

Mở rộng vụ án 'bầu' Đoan: Khởi tố nhiều cán bộ

Ông Lê Anh Xuân, Bí thư P.Hạc Thành (Thanh Hóa); Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương; Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND P.Đông Sơn… đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ.

