Bắt giữ 2 nghi phạm mua bán trái phép hàng triệu dữ liệu cá nhân

Ngày 7.7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Phùng Xuân Đường (46 tuổi, ngụ xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) và nam nghi phạm 21 tuổi (ngụ xã Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân. Trong đó, Phùng Xuân Đường là nghi phạm cầm đầu.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện một số nghi phạm mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân trên Facebook và các hội, nhóm kín trên Telegram. Nhóm này đăng bài quảng cáo mua bán dữ liệu cá nhân, thu thập nguồn dữ liệu rồi sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ để tổng hợp, chỉnh sửa và bán lại cho người có nhu cầu.

Tang vật lưu trữ dữ liệu cá nhân bị công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để che giấu hành vi, nhóm này sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch, liên lạc hoàn toàn qua Telegram và thường xuyên thay đổi nơi cư trú nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ Phùng Xuân Đường, thu giữ hàng ngàn tệp dữ liệu chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân của người dân trên cả nước.

Cơ quan công an xác định 2 nghi phạm này đã thu thập, mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp một số tỉnh, thành trên cả nước. Từ tháng 6.2025 đến khi bị phát hiện, 2 nghi phạm đã thu hơn 1 tỉ đồng từ việc mua bán trái phép dữ liệu.

Theo cơ quan công an, Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.