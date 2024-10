Bắt giữ 35 người đá gà ăn tiền trong khu mộ

Ngày 14.10, tin từ Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa di lý 35 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền, về trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm người tham gia đánh bạc bị bắt giữ tại hiện trường ẢNH: NAM LONG

Khoảng 13 giờ 15 ngày 13.10, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TX.Bình Minh và công an địa phương bất ngờ ập vào kiểm tra khu mộ ở khóm 5, P.Thành Phước, TX.Bình Minh, bắt quả tang hàng chục người tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Phát hiện có công an, nhiều người nhanh chân bỏ chạy. Lực lượng công an kịp thời bắt giữ 35 người cùng tang vật gồm 15 con gà, 40 xe máy, 27 điện thoại di động và số tiền 183 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an TX.Bình Minh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.