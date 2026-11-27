Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 10 bị can người Trung Quốc bị truy nã.

Các bị can gồm: D.S, L.Y, J.C, F.W, W.Y, L.Q, Z.J, M.Y, M.Y và S.B. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, những người này bị truy nã liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Đại diện các đơn vị chức năng Việt Nam bàn giao 10 người Trung Quốc bị truy nã cho phía Trung Quốc ẢNH: CTV

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) triển khai lực lượng bắt giữ cả 10 bị can người Trung Quốc bị truy nã, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Ngày 14.11 và 25.11, sau khi hoàn tất thủ tục, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ đội biên phòng tổ chức bàn giao 10 bị can cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương.

Trong năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao tổng cộng 22 bị can truy nã nước ngoài.