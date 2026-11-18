Ngày 18.11, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng Công an tỉnh này triệt phá thành công chuyên án TN1126p.





Hai nghi phạm bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TÂY NINH

Theo đó, lúc 12 giờ 45 phút ngày 11.11, tổ công tác chặn dừng một xe ô tô điện đang lưu thông trên trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản, thuộc ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh. Trên xe có Nguyễn Văn Quân (30 tuổi) và Tống Linh Chi (26 tuổi, cùng ở phường Thới Hòa, TP.HCM).

Tiến hành kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin và số tiền 103 triệu đồng cùng 4 điện thoại di động.

Bước đầu, cặp đôi này khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ khu vực giáp biên giới Campuchia vào nội địa để tiêu thụ.

Hai nghi phạm cùng số ma túy tang vật ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TÂY NINH

Ban chuyên án tiếp tục truy xét và khám xét nơi ở của hai người là căn nhà nằm ở khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại và nhiều vật chứng khác.

Tính chung, chuyên án đã thu giữ hơn 13 kg ma túy và 103 triệu đồng. Ngoài ra còn 6 điện thoại di động và 1 ô tô 7 chỗ.

Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển ma túy nêu trên; đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, mở rộng vụ án. Hồ sơ đang được củng cố để xử lý theo quy định của pháp luật.