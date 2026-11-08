Công an Đồng Nai triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Ngày 8.11, Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các đơn vị, địa phương triệt phá chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai đã chủ động rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do Nguyễn Đình Tin (39 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tâm (53 tuổi, cùng ở thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

3 nghi phạm Hiệp, Tâm, Tin (từ trái qua) ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Tin và Tâm mua ma túy của Hoàng Trần Hiệp (tên gọi khác Hiệp nhóc hay Hiệp đen, 35 tuổi, ở xã Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk). Hiệp cũng là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lần theo đường dây tội phạm ma túy liên quan nhiều địa phương, Công an thành phố Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM triệt phá thành công chuyên án ma túy.

Tang vật ma túy công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cụ thể, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27.10.2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi Hiệp chuẩn bị lên xe ô tô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai, qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gồm: 18 kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 450 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong số tang vật có 1 khẩu súng của Hoàng Trần Hiệp ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Bước đầu Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8.2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107 kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỉ đồng.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.