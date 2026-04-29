Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm trộm vàng của em gái người yêu

Hữu Tú
29/04/2026 11:46 GMT+7

Sau khi từ Bắc Ninh chuyển đến sống chung cùng người yêu tại Đắk Lắk, nam thanh niên đã lợi dụng sơ hở, 6 lần trộm vàng của em gái người yêu đem bán lấy gần 800 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 29.4, Phòng Cảnh sát sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, ở xã Nhân Thắng, Bắc Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của em gái người yêu.

Theo điều tra ban đầu, tháng 11.2022, thông qua mạng xã hội, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N. (38 tuổi, ở Đắk Lắk).

Bắt giữ khẩn cấp 'phi công' trộm 5 cây vàng của em gái người yêu - Ảnh 1.

Bắt giữ nghi phạm Trần Trung Nghĩa để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của em gái người yêu

ẢNH: S.Đ

Đầu năm 2026, Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh chuyển đến sinh sống cùng chị N. và em gái ruột của chị N. tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Trong quá trình sinh sống, Nghĩa biết em gái chị N. có nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26.3 - 21.4, Nghĩa đã 6 lần lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái chị N. và đem bán được gần 800 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Ea Kao khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Nghĩa.

Hiện vụ án trộm vàng đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận