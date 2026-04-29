Bắt giữ nghi phạm trộm vàng của em gái người yêu

Ngày 29.4, Phòng Cảnh sát sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, ở xã Nhân Thắng, Bắc Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của em gái người yêu.

Theo điều tra ban đầu, tháng 11.2022, thông qua mạng xã hội, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N. (38 tuổi, ở Đắk Lắk).

Đầu năm 2026, Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh chuyển đến sinh sống cùng chị N. và em gái ruột của chị N. tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Trong quá trình sinh sống, Nghĩa biết em gái chị N. có nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26.3 - 21.4, Nghĩa đã 6 lần lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái chị N. và đem bán được gần 800 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Ea Kao khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Nghĩa.

Hiện vụ án trộm vàng đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.