Bắt giữ nhiều lô thịt heo nhập lậu tràn về thị trường nội địa

Móng giò heo nhập lậu bị lực lượng QLTT bắt giữ ẢNH: QLTT LẠNG SƠN

Ngày 6.4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) vừa phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn, Phòng PC03- Công an tỉnh Lạng Sơn và cơ quan chuyên môn tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô mang biển số 12A-001.91 do ông M.V.H, địa chỉ tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn điều khiển. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện bên trong khoang chứa hàng hóa của xe ô tô có cất giấu hàng hóa là mặt hàng thực phẩm, gồm 960 kg sản phẩm thịt heo (móng giò heo) đã qua sơ chế, cắt từ khuỷu chân tới móng. Ông M.V.H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hợp đồng, giấy tờ mua bán hay bất cứ giấy tờ khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Trước những dấu hiệu vi phạm rõ ràng, Đội QLTT số 6 nhận định đây là lô thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Đội QLTT số 6 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Lô hàng được xác định có trị giá gần 30 triệu đồng.

Đây là vụ việc mới xảy ra, còn tính chung trong tháng 6, lực lượng QLTT và Hải quan đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu trên tuyến biên giới phía Bắc, không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc với tổng khối lượng hơn 1,8 tấn. Tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng cũng phát hiện và bắt giữ đối tượng tên N.V.H (sinh năm 1993, trú tại Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh). N.V.H. lợi dụng đêm tối, sử dụng bè vỏ gỗ tự đóng giả dạng đi đánh bắt hải sản để vận chuyển trái phép hàng hóa từ khu vực biên giới vào nội địa. Hàng hóa bị bắt giữ là 200kg xúc xích có xuất xứ Trung Quốc đã bị ẩm mốc, biến màu xanh và 6.000 quả trứng vịt xuất xứ Trung Quốc, nhiều quả bị dập vỡ, bốc mùi hôi thối.

Theo các chuyên gia chăn nuôi, hiện giá heo hơi trên thị trường nội địa đang ở mức cao, bình quân 65.000 đồng/kg. Trong khi đó giá thịt heo tại Trung Quốc đang ngày càng xuống thấp, chỉ còn khoảng 38.000 đồng/kg. Với sự chênh lệch như thế, việc vận chuyển sản phẩm thịt heo từ bên kia biên giới về VN tiêu thụ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, nguồn cung từ thịt nhập khẩu chính ngạch đang bị gián đoạn do ách tắc đường biển và chi phí tăng cao. Theo số liệu mới nhất từ Bộ NN-MT, nhập khẩu sản phẩm thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật trong 3 tháng đầu năm đạt 429,5 triệu USD, giảm 0,9%, do những khó khăn về khâu vận chuyển và chi phí logistics tăng cao.



