Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Bắt giữ nhiều lô thịt heo nhập lậu tràn về thị trường nội địa

Đinh Đang
06/04/2026 17:08 GMT+7

Giá thịt heo trong nước đang ở mức cao trong khi nguồn thịt nhập khẩu chính ngạch bị gián đoạn vì ách tắc đường biển. Đây chính là cơ hội thuận lợi cho thịt nhập lậu tuồn vào và cần thiết phải có sự siết chặt quản lý.

- Ảnh 1.

Móng giò heo nhập lậu bị lực lượng QLTT bắt giữ

ẢNH: QLTT LẠNG SƠN

Ngày 6.4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) vừa phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn, Phòng PC03- Công an tỉnh Lạng Sơn và cơ quan chuyên môn tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô mang biển số 12A-001.91 do ông M.V.H, địa chỉ tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn điều khiển. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện bên trong khoang chứa hàng hóa của xe ô tô có cất giấu hàng hóa là mặt hàng thực phẩm, gồm 960 kg sản phẩm thịt heo (móng giò heo) đã qua sơ chế, cắt từ khuỷu chân tới móng. Ông M.V.H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hợp đồng, giấy tờ mua bán hay bất cứ giấy tờ khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Trước những dấu hiệu vi phạm rõ ràng, Đội QLTT số 6 nhận định đây là lô thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Đội QLTT số 6 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Lô hàng được xác định có trị giá gần 30 triệu đồng.

Đây là vụ việc mới xảy ra, còn tính chung trong tháng 6, lực lượng QLTT và Hải quan đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu trên tuyến biên giới phía Bắc, không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc với tổng khối lượng hơn 1,8 tấn. Tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng cũng phát hiện và bắt giữ đối tượng tên N.V.H (sinh năm 1993, trú tại Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh). N.V.H. lợi dụng đêm tối, sử dụng bè vỏ gỗ tự đóng giả dạng đi đánh bắt hải sản để vận chuyển trái phép hàng hóa từ khu vực biên giới vào nội địa. Hàng hóa bị bắt giữ là 200kg xúc xích có xuất xứ Trung Quốc đã bị ẩm mốc, biến màu xanh và 6.000 quả trứng vịt xuất xứ Trung Quốc, nhiều quả bị dập vỡ, bốc mùi hôi thối.

Theo các chuyên gia chăn nuôi, hiện giá heo hơi trên thị trường nội địa đang ở mức cao, bình quân 65.000 đồng/kg. Trong khi đó giá thịt heo tại Trung Quốc đang ngày càng xuống thấp, chỉ còn khoảng 38.000 đồng/kg. Với sự chênh lệch như thế, việc vận chuyển sản phẩm thịt heo từ bên kia biên giới về VN tiêu thụ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, nguồn cung từ thịt nhập khẩu chính ngạch đang bị gián đoạn do ách tắc đường biển và chi phí tăng cao. Theo số liệu mới nhất từ Bộ NN-MT, nhập khẩu sản phẩm thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật trong 3 tháng đầu năm đạt 429,5 triệu USD, giảm 0,9%, do những khó khăn về khâu vận chuyển và chi phí logistics tăng cao. 


Giá heo hơi hôm nay 6.4.2026: Tăng nhẹ vài nơi

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng nhẹ ở khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây nguyên, trong khi miền Nam giữ giá đi ngang. Hiện thị trường heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg.

Thịt heo An toàn thực phẩm thịt heo nhập lậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận