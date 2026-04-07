Bắt giữ nhóm quản trị fanpage chuyên cưỡng đoạt tài sản

Ngày 7.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Vũ Tùng Lâm (36 tuổi) và Nguyễn Văn Tài (34 tuổi), để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, thông qua hệ thống fanpage, group Facebook có lượng tương tác lớn.

Đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài bị bắt giữ ẢNH: H.P

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS, đặt trụ sở tại Khu đô thị Waterfront (P.Lê Chân, TP.Hải Phòng). Tận dụng xu hướng "review" trên mạng xã hội, nhóm này xây dựng hàng loạt fanpage, group Facebook với hàng trăm nghìn thành viên, trở thành những "kênh ảnh hưởng" trong cộng đồng người dùng tại Hải Phòng.

Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ truyền thông là một kịch bản được dàn dựng có chủ đích. Nhóm đối tượng sử dụng tài khoản ảo để đăng tải hoặc duyệt đăng các bài viết, clip phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của nhiều cơ sở dịch vụ, chủ yếu trong lĩnh vực ăn uống, giải trí.

Sau khi các thông tin bất lợi lan rộng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và lượng khách, Lâm và Tài chủ động liên hệ với chủ doanh nghiệp để "làm việc". Khi các cơ sở đề nghị được kết nối với người đăng bài hoặc yêu cầu gỡ bỏ nội dung, nhóm này từ chối.

Thay vào đó, các đối tượng đưa ra điều kiện: muốn "xử lý khủng hoảng truyền thông", phải ký hợp đồng quảng cáo với công ty của họ, mức phí từ 30 - 60 triệu đồng mỗi năm.

Trong bối cảnh thông tin lan nhanh, khó kiểm soát trên mạng xã hội, nhiều chủ cơ sở kinh doanh buộc phải chấp nhận ký kết, dù không mong muốn. Chỉ sau khi nhận tiền, các bài viết tiêu cực mới được gỡ bỏ khỏi hệ thống fanpage, group do chính nhóm này quản trị.

Cơ quan công an nhận định, đây là thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng sức mạnh của mạng xã hội, đánh vào tâm lý lo ngại "khủng hoảng truyền thông" của doanh nghiệp để trục lợi.

Vụ việc cũng cho thấy mặt trái của các nền tảng mạng xã hội khi bị biến thành công cụ gây áp lực, thao túng dư luận. Không ít doanh nghiệp rơi vào thế bị động, khó chứng minh và xử lý khi thông tin lan truyền theo cấp số nhân.

Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản, làm rõ số lượng bị hại, vai trò các cá nhân liên quan và dòng tiền thu lợi bất chính.