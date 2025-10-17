Tạm giữ hình sự admin 'Beat 36 Thanh Hóa', 'Hóng Thanh Hóa'

Chiều 17.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 admin các fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa", để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nghi phạm Nguyễn Văn Khánh ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị tạm giữ hình sự, gồm: Lê Đăng Đức (33 tuổi, ngụ xã Thiệu Giao, Thanh Hóa), và Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, ngụ xã Yên Xuân, Nghệ An). Đức và Khánh là Admin các fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa", đều là những fanpage có số lượng lớn người theo dõi.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, chiều ngày 11.10, một thành viên trong đoàn từ thiện của tỉnh Đắk Lắk khi đi làm từ thiện, đã livestream trên mạng xã hội phản ánh chủ xe ô tô biển kiểm soát 36A - 349.20 đòi đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe. Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Quản trị viên ‘Beat 36 Thanh Hóa', 'Hóng Thanh Hóa' bị tạm giữ hình sự

Từ nguồn clip trên, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe ô tô 36A - 349.20 đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng. Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, thì Khánh đã có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm trên đã thừa nhận thực hiện loạt bài đăng khi chưa kiểm chứng thông tin, nhằm mục đích thu hút chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.