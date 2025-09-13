Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại P.Sơn Nam, Hưng Yên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Giang được xác định là tài xế taxi trong vụ việc "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc taxi vỏn vẹn 70 km từ Hà Nội về Hòa Bình (Phú Thọ).

Tài xế taxi Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bật khóc nức nở về việc bị tài xế taxi "chặt chém".

Theo chia sẻ, người phụ nữ trong clip là bà Bùi Thị L., do hoàn cảnh khó khăn nên cách đây hơn 1 tháng có xuống TP.Hà Nội rửa bát thuê, lấy tiền cho chồng chữa bệnh.

Công việc vất vả, lương chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, lại tuổi cao sức yếu nên bà L. xin nghỉ.

Ngày 11.9, bà L. bắt xe ôm ra bến xe Mỹ Đình để tìm xe khách về Hòa Bình. Tại đây, một nam tài xế taxi bảo "lên xe chở về không lấy tiền đâu".

Tin lời, bà L. lên xe. Khi đến khu vực bến xe Hòa Bình thì tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm dừng rồi khóa cửa xe, đòi bà phải trả số tiền 3,5 triệu đồng.

Thấy mức tiền quá cao, lại bị giữ trong xe, bà L. van xin mãi thì tài xế mới chịu giảm xuống 2,5 triệu đồng.

Bắt giữ tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km

Sự việc khiến nhiều người bức xúc nên đăng tải thông tin lên mạng xã hội, đồng thời hướng dẫn bà L. trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Hòa Bình (Phú Thọ) nhanh chóng vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và làm rõ danh tính tài xế.

Được biết, trưa 12.9, sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, tài xế taxi đã đến nhà xin lỗi, thừa nhận sai và mong muốn trả lại số tiền 2,5 triệu đồng cho người phụ nữ.