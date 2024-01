Bắt giữ xe ô tô biển số nước ngoài chở nam thanh niên bị trói tay, chân

Chiều 19.1, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ phát hiện nam thanh niên bị trói tay, chân trên chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số nước ngoài xảy ra trên địa bàn P.An Phú (TP.Thuận An), có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, chiều tối 18.1, người dân phát hiện 1 nhóm người vây đánh 1 nam thanh niên trên đường ĐT.743 (khu phố 1A, P.An Phú, TP.Thuận An). Sau đó nhóm người này trói tay, chân nam thanh niên rồi đưa lên xe tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số nước ngoài CÔNG AN CUNG CẤP

Thời điểm này, tổ tuần tra đặc biệt gồm CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự… của Công an TP.Thuận An đang đi tuần tra, nhận được tin báo, liền truy đuổi chiếc xe theo thông tin người dân cung cấp.

Truy đuổi khoảng 2 km, lực lượng công an chặn được xe ô tô 7 chỗ gắn biển số nước ngoài, đồng thời kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 5 người (bao gồm cả tài xế), trong đó có 1 nam thanh niên bị trói cả 2 chân, 2 tay bằng dây rút nhựa. Miệng của nam thanh niên bị rỉ máu.

Công an thu giữ dao tự chế trên xe CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng công an thu giữ 1 dao tự chế của nhóm người mang theo trên xe. Vụ việc đang được Công an TP.Thuận An điều tra làm rõ.