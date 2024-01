Quảng Nam: Đang làm việc tại quán karaoke thì bất ngờ bị bắt giữ, đánh đập

Chiều 3.1, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ khẩn cấp đối với Vương Hưng Dưỡng (25 tuổi, ở TT.Phú Đa, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Hữu Quốc (26 tuổi, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, chiều 17.12.2023, anh T.P.T (21 tuổi, ở xã Duy Phú, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đến Công an TX.Điện Bàn trình báo về việc anh bị 2 nghi phạm (chưa rõ lai lịch) bắt giữ, đánh đập và lấy tài sản.

Nguyễn Hữu Quốc NAM THỊNH

Theo thông tin do anh T. trình báo, vào ngày 15.12, anh điều khiển xe máy đến một quán karaoke trên địa bàn P.Điện Minh (TX.Điện Bàn) để làm việc.

Trong lúc làm việc thì anh T. bị 2 thanh niên đã có mặt tại quán từ trước đó gọi lại, nắm cổ áo, kéo vào sát bờ tường của quán karaoke rồi lấy mũ bảo hiểm đánh liên tục vào người. Tiếp đó, một thanh niên kéo anh T. lên xe máy chở đến khu phòng trọ thuộc P.Điện An (TX.Điện Bàn), tiếp tục đánh anh T. và kề dao vào cổ uy hiếp, đe dọa, lấy của anh 1 điện thoại iPhone 12, sau đó cho T. về.

Xét thấy vụ án trên có tính chất phức tạp, rất nghiêm trọng, hành vi của các nghi phạm hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật, bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ nhiều nguồn thông tin, kết hợp với rà soát địa bàn, các trinh sát đã xác định được nghi phạm chính trong vụ án là Vương Hưng Dưỡng (hiện đang thuê trọ tại khối phố Ngọc Tam, P.Điện An).

Vương Hưng Dưỡng NAM THỊNH

Sáng 2.1, đồng loạt 3 tổ trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Điện Bàn phối hợp Công an P.Điện An, đã bắt giữ Dưỡng, khám xét nơi ở.

Quá trình truy xét mở rộng, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ nghi phạm cùng thực hiện hành vi phạm tội với Dưỡng là Nguyễn Hữu Quốc.

Nguyên nhân ban đầu các nghi phạm hành hung, bắt giữ người trái pháp luật, lấy tài sản của anh T., được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.