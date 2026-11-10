    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bắt khẩn cấp nhân viên y tế dùng dao chém Hiệu trưởng Trường THPT An Biên

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Dùng dao chém Hiệu trưởng Trường THPT An Biên, Phạm Hoàng Phương (nhân viên y tế của trường này) đã bị Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp.

    Tối 10.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương (37 tuổi, ở xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". 

    Phương là nhân viên y tế học đường của Trường THPT An Biên, đã dùng dao chém hiệu trưởng nhà trường.

    Bắt khẩn cấp nhân viên y tế dùng dao chém Hiệu trưởng Trường THPT An Biên- Ảnh 1.

    Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp và lệnh tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

    ẢNH: CACC

    Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5.11, Phạm Hoàng Phương đến phòng làm việc của ông Q.M.H (58 tuổi, Hiệu trưởng Trường THPT An Biên ở xã An Biên, tỉnh An Giang), để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác về trường khác.

    Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Phương dùng dao (loại dao yếm) dài khoảng 40 cm (mang theo từ trước) chém ông H. gây thương tích ở tay.

    Bắt khẩn cấp nhân viên y tế dùng dao chém Hiệu trưởng Trường THPT An Biên- Ảnh 2.

    Trường THPT An Biên là nơi xảy ra vụ cố ý gây thương tích do Phạm Hoàng Phương thực hiện với hiệu trưởng nhà trường

    ẢNH: CTV

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Phương về trụ sở làm việc. Đồng thời, phối hợp đưa ông H. đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng có liên quan.

    Hiện vụ nhân viên y tế Trường THPT An Biên dùng dao chém hiệu trưởng nhà trường đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

    Tin liên quan

    Báo cáo vụ nhân viên y tế Trường THPT An Biên dùng dao tấn công Hiệu trưởng

    Báo cáo vụ nhân viên y tế Trường THPT An Biên dùng dao tấn công Hiệu trưởng

    Trường THPT An Biên (xã An Biên, tỉnh An Giang) đã báo cáo vụ việc nhân viên y tế của trường cầm dao rượt chém Hiệu trưởng gây thương tích.

    Khám phá thêm chủ đề

    nhân viên y tế hiệu trưởng AN GIANG chém hiệu trưởng Trường THPT An Biên

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận