Bắt khẩn cấp nhân viên y tế dùng dao chém Hiệu trưởng Trường THPT An Biên

Tối 10.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương (37 tuổi, ở xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Phương là nhân viên y tế học đường của Trường THPT An Biên, đã dùng dao chém hiệu trưởng nhà trường.

Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp và lệnh tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5.11, Phạm Hoàng Phương đến phòng làm việc của ông Q.M.H (58 tuổi, Hiệu trưởng Trường THPT An Biên ở xã An Biên, tỉnh An Giang), để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác về trường khác.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Phương dùng dao (loại dao yếm) dài khoảng 40 cm (mang theo từ trước) chém ông H. gây thương tích ở tay.

Trường THPT An Biên là nơi xảy ra vụ cố ý gây thương tích do Phạm Hoàng Phương thực hiện với hiệu trưởng nhà trường ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Phương về trụ sở làm việc. Đồng thời, phối hợp đưa ông H. đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Hiện vụ nhân viên y tế Trường THPT An Biên dùng dao chém hiệu trưởng nhà trường đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật