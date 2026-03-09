Bắt khẩn cấp tài xế xe ôm đập phá hành lý khách vì 'hỏi mà không đi'

Liên quan đến vụ việc một hành khách bị đập phá hành lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Hiếu (35 tuổi, ở phường Bảy Hiền) là tài xế xe ôm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 15 ngày 8.3, chị Đ.T.T (39 tuổi) vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM và di chuyển ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để tìm xe về nhà.

Bùi Quang Hiếu khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, chị T. gặp Bùi Quang Hiếu đang hành nghề xe ôm. Tuy nhiên, sau khi hỏi giá, nhận thấy Hiếu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, chị T. quyết định không thuê xe và di chuyển sang khu vực khác để chờ phương tiện khác.

Bực tức vì cho rằng vị khách này "gọi xe nhưng không đi", Hiếu đã đuổi theo lớn tiếng chửi bới. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn kéo hành lý của chị T. ra giữa đường rồi ra sức đập phá. Sự việc gây náo loạn cả khu vực trước cổng sân bay, chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của các tài xế xe ôm khác và người dân xung quanh.

Toàn bộ hành vi hung hãn của Hiếu đã bị người dân quay clip và tán phát trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ rà soát, xác minh và mời bị hại đến làm việc, đồng thời truy xét đưa Hiếu về trụ sở.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của Bùi Quang Hiếu không chỉ xâm phạm tài sản của công dân mà còn gây mất an ninh trật tự tại khu vực cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thành phố.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần có thái độ ứng xử văn minh, kiềm chế trong các mối quan hệ xã hội tại nơi công cộng. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, đe dọa an toàn và tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật để đảm bảo tính răn đe.