Bắt khẩn cấp thanh niên rượt đuổi, đập phá xe taxi trên quốc lộ 20

Chiều 25.3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Hoàng Thư (22 tuổi, tạm trú tại phường B’Lao, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Thư là người đập phá xe taxi trên quốc lộ 20.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, chị N.T.T.M (18 tuổi) thuê taxi do anh N.T.L (26 tuổi, ở phường 3 Bảo Lộc) điều khiển để về nhà mẹ ruột tại thành phố Cần Thơ.



Khi xe taxi mang biển số 49H-054xx đang lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn gần ngã ba Đại Bình, thì Lê Hoàng Thư điều khiển ô tô biển số 83A-146xx rượt đuổi theo phía sau.



Lê Hoàng Thư bị bắt giữ khẩn cấp vì đập phá xe taxi trên quốc lộ 20 ẢNH: L.V

Khi áp sát, Thư bất ngờ điều khiển ô tô ép taxi dừng lại giữa đường. Ngay sau đó, người này dùng gậy sắt liên tiếp đập phá phương tiện, làm vỡ 5 tấm kính chắn gió của xe taxi.



Hình ảnh Thư đập phá kính xe taxi trên quốc lộ 20 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Xe taxi bị đập phá, hư hỏng 5 kính chắn gió ẢNH: L.V

Vụ việc xảy ra vào thời điểm giữa trưa, tại khu vực có đông người và phương tiện qua lại, gây mất an ninh trật tự. Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã ghi lại hình ảnh, lan truyền trên mạng xã hội.



Công an phường B'Lao đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc ẢNH: L.V

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường B’Lao nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng khống chế đối tượng, thu giữ hung khí và ngăn chặn hành vi nguy hiểm.

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

