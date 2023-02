Bắt khẩn cấp thiếu niên khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, sinh con tại nhà

Tối 16.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa thi hành lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.M (16 tuổi, trú TT.An Châu, H.Sơn Động, Bắc Giang) để làm rõ hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



N.V.M tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang nhận tin báo về việc khoảng 4 giờ 30 ngày 11.2, một gia đình ở xã An Bá, H.Sơn Động phát hiện con gái là T.T.M.C (12 tuổi) đã sinh một bé trai tại nhà riêng. Thời điểm sinh con, C. là học sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn xã An Bá.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an H.Sơn Động vào cuộc xác minh, điều tra và bắt khẩn cấp M., là người khiến nữ sinh C. có thai.

Công an thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang xác định, M. và C. có quan hệ tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 6.2022, M. đã quan hệ tình dục với C. dẫn đến việc nữ sinh này mang thai và sinh con vào ngày 11.2 vừa qua.

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự M. để điều tra, hoàn tất hồ sơ khởi tố, xử lý theo quy định.