‘Bất lực nhìn vợ con bị lũ cuốn’

Bất lực nhìn vợ cùng 2 con bị lũ cuốn trôi

Trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17.7 tại bản Chít (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu) đã cướp đi sinh mạng của 6 người, 2 người vẫn mất tích, để lại nỗi đau không gì bù đắp đối với người dân nơi đây.

Anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, trú bản Chít, xã Mường Than) là một trong những người may mắn sống sót sau khi mắc kẹt giữa dòng nước dữ. Thế nhưng, phép màu đã không đến với gia đình anh bởi thi thể vợ và 2 người con của anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Anh Nguyễn Thanh Hải, người may mắn sống sót sau khi bị lũ cuốn trôi ẢNH: LONG QUYỀN

Hơn 3 ngày sau thảm họa, cơ thể anh vẫn chằng chịt vết thương do va đập với đất đá và cây gỗ trong dòng lũ. Mọi sinh hoạt đều phải thực hiện trên xe lăn hoặc trên giường. Thế nhưng, những vết thương thể xác ấy vẫn không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần bởi chỉ trong ít phút, người đàn ông 35 tuổi mất đi cả mái ấm mà anh đã xây dựng bao năm.

Nén nỗi đau vào lòng, anh Hải kể, sáng 17.7, khi cả gia đình đang ngủ thì vợ anh phát hiện nước bắt đầu tràn vào nhà và gọi cả nhà thức dậy. Anh Hải lập tức chạy ra ngoài với ý định lấy dây thừng buộc vào gốc cây để làm điểm bám.

Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh, đồ đạc trong quán, trong đó có tủ lạnh, đã nổi lên khiến anh không thể tìm thấy sợi dây. Khi anh quay trở lại, cả gia đình không còn lối thoát.

"Đó là những phút giây tôi không bao giờ quên được. Lúc đó, cả nhà tôi chỉ biết ôm chặt lấy nhau, cùng đứng trụ ở góc tường cho đến tận lúc cuối cùng. Ít phút sau, bức tường không chịu nổi sức nước đã đổ sập xuống, đè lên 4 người và chúng tôi xuống dòng nước đục ngầu", anh nói.

Lúc cả nhà bị cuốn đi, anh vẫn nghe rõ tiếng vợ anh hét lên tuyệt vọng: "Anh ơi cứu Trường với!".

"Trường là con trai út của tôi. Tôi thấy thằng bé chìm xuống rồi lại nổi lên, chỗ đầu đã rớm máu. Tôi đã cố vươn tay ra, gọi tên con: "Trường ơi!", nhưng dòng nước xiết quá, nó cuốn tôi đi nhanh đến mức tôi không kịp với được ai cả", anh Hải xót xa nhớ lại.

Ngay sau đó, người đàn ông 35 tuổi cũng bị nước cuốn đi, anh chỉ biết bản thân mình lúc đó dính đầy nước và cát trong miệng và gần như mất hết ý thức.

"Tôi chờ đợi trong sự sợ hãi"

Sau một hồi bị nước lũ vùi dập, anh Hải may mắn trôi dạt được vào một gò đất cao nhưng chỉ ở đó được 15 phút thì một đợt nước lớn khác kèm theo gốc cây tràn về, cuốn tan cả gò đất anh đang đứng. Tiếp đó, anh lại bị cuốn trôi đi một đoạn nữa cho đến khi bám được vào gò đất thứ hai.

Bãi đất trống giúp anh Hải thoát chết ẢNH: NDCC

"Lúc đứng ở gò đất thứ 2, tôi đã biết mình bị cuốn xa khoảng 2 km. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất lớn, cao bằng tầng 1 của ngôi nhà kèm theo cây gỗ va đập khiến tôi không còn chút sức lực nào đứng vững. Tôi đứng trên gò đất trống, chân tay run lẩy bẩy vì rét và đau nhức toàn thân", anh Hải nói.

May mắn lúc này anh sờ vào túi phát hiện chiếc điện thoại dù vẫn dính đầy nước và cát nhưng vẫn còn hoạt động được. Anh vội vàng gửi vị trí định vị cho một người bạn tên Tuấn để nhờ cứu giúp. 30 phút sau, Tuấn cùng đồng nghiệp, lực lượng chức năng đã đến giải cứu. Do lúc này dòng nước đang quá rộng và chảy xiết nên mọi người phải đan tay nhau thành một sợi dây người để vượt qua, kéo anh Hải vào bờ.