Bắt một phụ nữ giả danh công an, lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Ngày 21.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Lùng (34 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau, Cà Mau), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lùng là người giả danh công an.

Phạm Thị Lùng giả danh công an để lừa đảo CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, để tạo lòng tin với mọi người xung quanh, Lùng giới thiệu mình là "Phạm Kim Liền, thượng úy công an, đang công tác tại Công an tỉnh Cà Mau".

Sau khi tạo được mác "thượng úy công an", Lùng nói với mọi người rằng mình đang kẹt vốn làm ăn, muốn vay tiền xử lý công việc. Tin lời, nhiều người đã cho Lùng vay, mượn tiền.

Từ tháng 1.2020 đến tháng 3.2021, Lùng vay mượn của nhiều người số tiền trên 1 tỉ đồng. Tiền vay được, Lùng dùng chi xài cá nhân và né tránh việc trả nợ, nên các chủ nợ làm đơn tố giác Lùng gửi đến cơ quan công an.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố và bắt giam Lùng. Khám xét nơi Lùng ở, công an thu giữ các tang vật có liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra vụ giả danh công an để lừa đảo nêu trên; đồng thời kêu gọi bị hại của Phạm Thị Lùng đến đơn vị hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo.