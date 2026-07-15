Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt nghi can cướp giật iPhone của bé gái 4 tuổi sau 5 giờ gây án

Thụy Vũ
Thụy Vũ
Đặng Văn Đề áp sát quán cơm bên đường ĐT741 (TP.HCM), giật phăng chiếc điện thoại iPhone 14 Pro trên tay một bé gái rồi tăng ga tẩu thoát, nhưng bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.

Ngày 15.7, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Đề (39 tuổi, ở TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 13.7, chị L.T.H.P (23 tuổi, ở TP.HCM) đang phụ bán quán cơm trên đường ĐT741 (thuộc ấp Nước Vàng, xã Phú Giáo) thì giật mình bởi tiếng khóc thét của con gái của chị là cháu K.L.B.V (4 tuổi).

Bắt nghi can cướp giật iPhone của bé gái 4 tuổi sau 5 giờ gây án- Ảnh 1.

Đặng Văn Đề tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chạy ra kiểm tra, chị P. chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một nam thanh niên mặc áo thun trắng, điều khiển xe máy kiểu dáng Exciter màu trắng, đang rú ga chạy khỏi hiện trường. Quay lại nhìn con, chị phát hiện chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 14 Pro màu tím mà bé V. đang cầm chơi trước đó đã biến mất. Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Nhận định vụ việc có tính chất táo tợn, đối tượng ra tay manh động ngay giữa ban ngày, Công an xã Phú Giáo đã lập tức cắt cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nghiệp vụ để truy vết.

Chỉ 5 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định, truy bắt thành công đối tượng gây án là Đặng Văn Đề.

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Đề đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật điện thoại của cháu bé. Lực lượng công an đã thu hồi tài sản bị cướp giật, đồng thời tạm giữ phương tiện gây án là xe mô tô hiệu Exciter biển kiểm soát 83AA-420.62.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Đề để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

TP.HCM: Bắt 'nóng' 2 nghi phạm cướp giật iPhone của bé gái từ phản ánh trên Facebook

TP.HCM: Bắt 'nóng' 2 nghi phạm cướp giật iPhone của bé gái từ phản ánh trên Facebook

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, Công an TP.HCM đã truy xét và bắt giữ 2 nghi phạm cướp giật chiếc iPhone 15 Pro Max của một bé gái đang đứng đợi đón mẹ tan ca.

Khám phá thêm chủ đề

cướp giật tài sản Cướp giật điện thoại Công An TP.HCM cướp giật điện thoại của bé gái

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận