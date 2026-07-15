Bắt nghi can cướp giật iPhone của bé gái 4 tuổi sau 5 giờ gây án

Ngày 15.7, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Đề (39 tuổi, ở TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 13.7, chị L.T.H.P (23 tuổi, ở TP.HCM) đang phụ bán quán cơm trên đường ĐT741 (thuộc ấp Nước Vàng, xã Phú Giáo) thì giật mình bởi tiếng khóc thét của con gái của chị là cháu K.L.B.V (4 tuổi).

Đặng Văn Đề tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chạy ra kiểm tra, chị P. chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một nam thanh niên mặc áo thun trắng, điều khiển xe máy kiểu dáng Exciter màu trắng, đang rú ga chạy khỏi hiện trường. Quay lại nhìn con, chị phát hiện chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 14 Pro màu tím mà bé V. đang cầm chơi trước đó đã biến mất. Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Nhận định vụ việc có tính chất táo tợn, đối tượng ra tay manh động ngay giữa ban ngày, Công an xã Phú Giáo đã lập tức cắt cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nghiệp vụ để truy vết.

Chỉ 5 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định, truy bắt thành công đối tượng gây án là Đặng Văn Đề.

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Đề đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật điện thoại của cháu bé. Lực lượng công an đã thu hồi tài sản bị cướp giật, đồng thời tạm giữ phương tiện gây án là xe mô tô hiệu Exciter biển kiểm soát 83AA-420.62.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Đề để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.