Bắt nghi can giật điện thoại của nữ sinh viên trước cổng ký túc xá

Ngày 14.6, Công an Q.11 (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Nguyễn Tấn Tùng và Huỳnh Trung Vĩnh (cùng 29 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) để điều tra về vụ cướp giật điện thoại trước cổng ký túc xá Trường đại học Sư phạm TP.HCM.



Tùng và Vĩnh là hai nghi can trong vụ cướp giật điện thoại của nữ sinh viên N.H.L.C (20 tuổi, ngụ Bình Dương) vào ngày 13.6.

Tùng, Vĩnh tại trụ sở công an C.T.V

Như Thanh Niên đưa tin, hơn 6 giờ ngày 13.6, chị C. đứng bấm điện thoại trước cổng ký túc xá nói trên ở đường Lạc Long Quân (P.5, Q.11). Lúc này, một nam thanh niên đậu xe máy gần đó đứng quan sát. Lợi dụng lúc nữ sinh không chú ý, người này chạy xe đến tiếp cận, giật điện thoại trên tay nạn nhân rồ ga bỏ chạy. Nữ sinh chạy bộ đuổi theo, tri hô.

Theo người dân, nghi phạm giật điện thoại có đồng bọn.

Do chị C. đang trên đường đi thi nên không đến công an trình báo. Đoạn clip vụ cướp giật sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Qua nắm thông tin địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.11 nhanh chóng phối hợp Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, công an nhanh chóng xác định nghi phạm là Tùng và Vĩnh nên truy bắt.

Đến chiều cùng ngày (13.6), Tùng đang ở một địa chỉ trên đường Kênh 19/5 (Q.Tân Phú) thì bị trinh sát khống chế. Vĩnh cũng bị bắt sau đó.

Bước đầu, cả hai khai nhận, sáng 13.6, Tùng và Vĩnh chạy hai xe máy rảo quanh các tuyến đường, tìm người sơ hở để cướp giật. Khi đến khu vực cổng ký túc xá Trường đại học Sư phạm TP.HCM (Q.11), thấy chị C. đứng bấm điện thoại nên dừng lại. Vĩnh làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa để Tùng giật điện thoại của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Công an cũng lấy lời khai đối với Phạm Văn Huy (29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ giật điện thoại của nữ sinh viên.