Bắt nghi phạm buôn bán ma túy thủ súng trong nhà

Ngày 5.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra về hành vi buôn bán ma túy.



Các nghi phạm bị bắt giữ CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Hoàng Thế Cường (36 tuổi, ngụ xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, ngụ xã Tân Dân, H.Khoái Châu, Hưng Yên).

Trước đó, ngày 20.3, Công an H.Hoằng Hóa bắt quả tang Hoàng Thế Cường đang bán ma túy cho người nghiện hút trên địa bàn huyện này. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 gói heroin. Tiến hành khám xét nơi ở của Cường, cơ quan công an thu giữ thêm 28 gói heroin.

Mở rộng vụ án, Công an H.Hoằng Hóa tiến hành khám xét, bắt giữ Nguyễn Văn Hùng, thu giữ 79 gói heroin cùng 1 khẩu súng (dạng súng colt) bên trong có 6 viên đạn.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận Hoàng Thế Cường mua ma túy của Nguyễn Văn Hùng rồi bán lại cho người nghiện ma túy.