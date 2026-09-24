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    Thời sựPháp luật

    Bắt nghi phạm cất giữ hơn 13.600 viên ma túy 'kẹo' để bán kiếm lời

    Bá Cường
    Bá Cường
    Công an tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành bắt giữ một nghi phạm có hành vi mua bán hơn 13.000 viên ma túy tổng hợp.

    Chiều 24.9, thông tin từ Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, cùng các đơn vị liên quan bắt quả tang một nghi phạm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17.9, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (24 tuổi, ở đường Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới), có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Bắt nghi phạm cất giữ hơn 13.600 viên ma túy 'kẹo' để bán kiếm lời- Ảnh 1.

    Chính tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ

    ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG ĐỒNG HỚI

    Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng phát hiện ở khu vực tầng 3 trong nhà của Chính có một túi xách màu đen, bên trong chứa 13.666 viên nén màu xám.

    Bắt nghi phạm cất giữ hơn 13.600 viên ma túy 'kẹo' để bán kiếm lời- Ảnh 2.

    Số ma túy dạng viên nén được Chính gọi là "kẹo"

    ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG ĐỒNG HỚI

    Qua tra hỏi, Chính khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy loại "kẹo" được cất giấu để bán kiếm lời.

    Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tang vật. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

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