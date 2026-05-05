Bắt nghi phạm cướp giật điện thoại của du khách chụp ảnh ở bãi biển Phú Quốc

Ngày 5.5, tin từ Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần An Khang (25 tuổi, ở khu phố Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 2.5, anh T.M.N (27 tuổi, khách du lịch đến từ tỉnh Tây Ninh) dựng điện thoại trên bãi biển tại khu phố Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc để quay video, chụp ảnh. Bất ngờ, một nam thanh niên chạy đến giật điện thoại của anh N. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Công an tạm giữ hình sự Trần An Khang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản ẢNH: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của anh N., Công an đặc khu Phú Quốc khẩn trương xác minh, truy tìm nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 4 tiếng sau, lực lượng trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Trần An Khang khi đang lẩn trốn tại một chòi lá ở khu phố Suối Lớn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật điện thoại của anh N.

Công an đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản. Khi xảy ra vụ việc trộm cắp, cướp hoặc cướp giật tài sản thì kịp thời thông báo cho Công an đặc khu Phú Quốc qua số điện thoại: 02973.846.019 - 02973.846.051, hoặc liên hệ lực lượng bảo vệ gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.