Bắt nghi phạm cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ

Ngày 11.10, tin từ Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Minh Chương (35 tuổi, ngụ xã Sơn Đông, TP.Bến Tre, Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Trần Minh Chương tại Công an H.Châu Thành, Bến Tre BẮC BÌNH

Theo điều tra ban đầu, sáng 9.10, Chương thuê anh Trần Chí Thảo (ngụ Đồng Tháp), là tài xế xe ôm công nghệ Grab, chở Chương từ TP.HCM về TP.Bến Tre. Khi qua cầu Rạch Miễu, đi đến đoạn thuộc xã Tân Thạch, H.Châu Thành (Bến Tre), Chương bất ngờ dùng dây sạc điện thoại siết cổ, quật ngã anh Thảo, sau đó cướp xe máy, 2 điện thoại di động và trên 10 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Đội CSHS Công an H.Châu Thành phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Bến Tre nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Chiều 10.10, xác định Trần Minh Chương là nghi phạm cướp tài sản, lực lượng công an tiến hành truy bắt.

Chương đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ gần KCN Tân Hương (xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang) thì bị lực lượng Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ. Lúc này, Chương khai đang gửi xe máy của anh Thảo tại Bến xe khách tỉnh Bến Tre.

Công an H.Châu Thành đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ do Trần Minh Chương thực hiện.