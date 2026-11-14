Bắt nghi phạm người Lào vận chuyển 6.000 viên ma túy ở biên giới

Ngày 14.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đồn biên phòng Thanh cùng các đơn vị liên quan bắt giữ một nghi phạm người Lào có hành vi vận chuyển ma túy trái phép.

Thạo A Chông vận chuyển ma túy trái phép, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực biên giới

ẢNH: CSGT QUẢNG TRỊ

Trước đó, lúc 16 giờ 5 phút ngày 13.11, tại thôn Thanh Hòa (xã Lìa, Quảng Trị), tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị) đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đồn biên phòng Thanh và Công an xã Lìa, phát hiện một nam thanh niên lái xe mô tô màu đen không gắn biển số có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra.

Số tang vật bị phát hiện và thu giữ ẢNH: CSGT QUẢNG TRỊ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong gói ni lông chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp. Nghi phạm khai nhận tên Thạo A Chông (20 tuổi, ở bản Chèng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), được một người khác thuê vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam qua đường sông Sê Pôn.

Hiện tại, nghi phạm người Lào cùng toàn bộ số tang vật đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.