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    Dùng sách báo cũ giả làm tiền, lừa mua 12,5 kg ma túy

    Trần Cường
    Trần Cường
    Sau khi bàn bạc, hai cậu cháu đã đóng sách báo cũ vào túi giả làm tiền, lừa mua được 12,5 kg ma túy. Khi chuẩn bị bán lại số ma túy này cho khách thì bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ.

    Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại P.Xuân Phương (TP.Hà Nội), đề nghị truy tố 5 bị can. Trong đó, Tống Văn Phương (56 tuổi, trú P.Tự Lạn, TP.Bắc Ninh) bị đề nghị các tội tàng trữ, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

    Các bị can Đặng Văn Tuân (44 tuổi, trú P.Xuân Phương), Hoàng A Chớ (54 tuổi, trú P.Thảo Nguyên, Sơn La) và Hoàng A Lau (50 tuổi, trú P.Thảo Nguyên), cùng bị đề nghị truy tố các tội tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Tráng A Vàng (36 tuổi, trú P.Thảo Nguyên) bị đề nghị tội mua bán trái phép chất ma túy.

    Các bị can Chớ, Lau và Vàng (từ trái qua)

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Phương từng có 2 tiền án về các tội liên quan ma túy. Cuối năm 2024, sau khi ra tù, Phương không có công việc ổn định đã bàn với Tuân (gọi Phương bằng cậu) dựng kịch bản để lừa mua ma túy của một số "bạn tù" của Phương ở Mộc Châu (Sơn La) để bán.

    Tuân được phân công đóng giả khách mua ma túy, dùng giấy đóng vào thùng để giả làm tiền giao dịch ma túy.

    Cuối năm 2025, Phương và Tuân hẹn Chớ, Vàng, Lau tại TP.Bắc Ninh để trao đổi về việc mua 20 bọc hồng phiến. Phương giới thiệu Tuân là khách muốn mua số hàng này. Thỏa thuận xong, cả nhóm về nhà Phương để sử dụng ma túy.

    Nhóm của Chớ sau đó liên hệ với một người quốc tịch Lào để mua ma túy, bán cho Tuân.

    Tang vật vụ án

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Khoảng ngày 12.12.2025, hai bên giao dịch thành công ở khu vực cây xăng Đình Trám (TP.Bắc Ninh). Trên đường về Sơn La, Lau mở túi tiền vừa bán ma túy ra kiểm tra thì phát hiện bên trong toàn là sách, báo cũ chứ hoàn toàn không có tiền.

    Về phần Tuân, bị can này mang 20 bọc ma túy về cất lên nóc nhà tắm ở căn hộ chung cư tại P.Xuân Phương chờ khách mua của Phương đến lấy. Tuy nhiên cảnh sát đã kịp thời phát hiện, bắt và thu giữ 12,5 kg ma túy trên.

    Lau và Vàng bị bắt vào chiều 14.12.2025 tại Sơn La, còn Chớ bỏ trốn và bị bắt vào ngày 26.6.2026.

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