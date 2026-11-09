Khởi tố 35 bị can trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia do 'Hiệp đen' cầm đầu

Ngày 9.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai, cho biết đã khởi tố 35 bị can trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia do "Hiệp đen" - đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu.

Hoàng Trần Hiệp hay tên gọi khác là "Hiệp nhóc", "Hiệp đen" ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 35 bị can là đồng phạm nhóm mua ma túy trong chuyên án ma túy hoạt động xuyên quốc gia về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Cơ quan công an cũng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 23 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý 37 người sử dụng trái phép chất ma túy; bàn giao 1 đối tượng cho Công an xã Phước Hòa (TP.HCM) xử lý theo thẩm quyền và tiếp tục xác minh, xử lý 8 đối tượng khác.

Các đối tượng liên quan đến chuyên án ma túy xuyên quốc gia ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, qua rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do Nguyễn Đình Tin (39 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tâm (53 tuổi, cùng ở thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Tin và Tâm mua ma túy của Hoàng Trần Hiệp (tên gọi khác "Hiệp nhóc" hay "Hiệp đen", 35 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) - là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Tang vật bị công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27.10.2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hiệp khi đối tượng này chuẩn bị lên xe ô tô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 18 kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 450 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Ngọc Tâm và Nguyễn Đình Tin (từ trái qua)

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Bước đầu Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8.2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107 kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỉ đồng.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.