Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm say rượu đâm chết vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Bá Duy
21/04/2026 17:18 GMT+7

Sau khi đâm chết vợ và làm bị thương mẹ vợ, người đàn ông ở Khánh Hòa ôm theo con nhỏ 9 tháng tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Đặng Châu (31 tuổi, ngụ thôn Lập Định, xã Cam Lâm, Khánh Hòa), nghi phạm đâm chết vợ và ôm con bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 18.4, tại thôn Thủy Ba, xã Cam An, Khánh Hòa, nghi phạm Châu sau khi uống rượu say đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Vụ việc khiến vợ Châu bị thương nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện; mẹ vợ bị thương nhẹ ở bàn tay.

Người đàn ông say rượu đâm chết vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Bùi Đặng Châu

ẢNH: CACC

Sau khi gây án, Châu ôm theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cam An triển khai lực lượng truy xét khẩn cấp trên địa bàn. Lực lượng chức năng vừa phải truy bắt nghi phạm đâm chết vợ vừa đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Đến khoảng 16 giờ 55 cùng ngày, hơn 2 tiếng sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phát hiện và khống chế Bùi Đặng Châu tại khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2 km. Đồng thời cháu bé được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

UBND xã Cam An sau đó bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Khánh Hòa. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Khánh Hòa: Điều tra vụ 3 người bị đâm trọng thương

Khánh Hòa: Điều tra vụ 3 người bị đâm trọng thương

Mâu thuẫn trong bữa ăn, nam thanh niên tại TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) cầm dao tấn công khiến 3 nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Khám phá thêm chủ đề

Đâm chết Say rượu bỏ trốn truy bắt Khánh Hòa đâm chết vợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận