Bắt nghi phạm say rượu đâm chết vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Đặng Châu (31 tuổi, ngụ thôn Lập Định, xã Cam Lâm, Khánh Hòa), nghi phạm đâm chết vợ và ôm con bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 18.4, tại thôn Thủy Ba, xã Cam An, Khánh Hòa, nghi phạm Châu sau khi uống rượu say đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Vụ việc khiến vợ Châu bị thương nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện; mẹ vợ bị thương nhẹ ở bàn tay.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Bùi Đặng Châu ẢNH: CACC

Sau khi gây án, Châu ôm theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cam An triển khai lực lượng truy xét khẩn cấp trên địa bàn. Lực lượng chức năng vừa phải truy bắt nghi phạm đâm chết vợ vừa đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Đến khoảng 16 giờ 55 cùng ngày, hơn 2 tiếng sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phát hiện và khống chế Bùi Đặng Châu tại khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2 km. Đồng thời cháu bé được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

UBND xã Cam An sau đó bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Khánh Hòa. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.