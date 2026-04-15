Nha Trang chấn chỉnh xích lô gắn động cơ trái phép

Bá Duy
15/04/2026 14:24 GMT+7

Sau đề xuất cấm xích lô của UBND phường Nha Trang, lực lượng Cảnh sát giao thông Khánh Hòa vào cuộc, yêu cầu tháo gỡ toàn bộ mô tơ, bình điện lắp ráp trái phép; đồng thời tính phương án tham mưu cấm xích lô hoạt động trên một số tuyến đường đô thị Nha Trang.

Quyết liệt chấn chỉnh, xử lý vi phạm

Ngày 14.4, trung tá Lê Đức Thuận, Phó trưởng đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh, đơn vị đã triển khai các biện pháp nhằm siết chặt quản lý hoạt động xích lô trên địa bàn đô thị Nha Trang.

Trước mắt, lực lượng CSGT sẽ phối hợp các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo đến từng chủ phương tiện yêu cầu tháo gỡ toàn bộ mô tơ, bình điện lắp ráp không đúng quy định, đưa xe về nguyên trạng xích lô đạp ban đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh cấm xích lô hoạt động trên một số tuyến đường hoặc địa bàn các phường ở Nha Trang.

Nha Trang chấn chỉnh xích lô gắn động cơ trái phép- Ảnh 1.

Xe xích lô chở khách du lịch nước ngoài tại Nha Trang

Chiều 13.4, đại tá Lê Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, chủ trì buổi làm việc với Nghiệp đoàn xích lô và UBND các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang. Các đơn vị tập trung đánh giá thực trạng hoạt động xích lô, thảo luận khó khăn trong công tác quản lý và phân tích các vấn đề an sinh xã hội trong trường hợp hạn chế hoặc chấm dứt hoạt động loại hình này.

Đại tá Lê Quang Dũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng lộ trình phù hợp nhằm loại dần các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan đề ra giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng.

Xích lô Nha Trang cần quản lý bài bản, chuyên nghiệp

Như Thanh Niên đã đưa tin, UBND phường Nha Trang đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất cấm xích lô lưu thông trên địa bàn do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Phần lớn xích lô đang hoạt động là phương tiện thô sơ tự sản xuất, tự ý gắn động cơ điện nhưng chưa được kiểm định, đăng ký, tiềm ẩn nguy cơ lật khi vào cua gấp, chập cháy do ắc quy tự chế và không có bảo hiểm khi xảy ra tai nạn.

Nha Trang chấn chỉnh xích lô gắn động cơ trái phép- Ảnh 2.

Tình trạng xe xích lô dừng đỗ tại các giao lộ chờ đón khách vẫn diễn ra phổ biến, gây ùn tắc giao thông và làm mất mỹ quan đô thị

Theo ông Lê Quang Nhất, Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang, việc cấm xích lô ở Nha Trang cần được cân nhắc thấu đáo, phù hợp thực tiễn và nên có lộ trình thay vì cấm hoàn toàn.

Hiện khu vực Nha Trang có hơn 1.000 xe xích lô hoạt động, trong đó khoảng 400 tài xế sinh hoạt trong nghiệp đoàn, số còn lại thuộc các hợp tác xã hoặc hoạt động tự do, phần lớn là người lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, phụ thuộc vào nghề để mưu sinh. Điều cần loại bỏ không phải bản thân xích lô mà là những biến tướng như gắn động cơ trái phép, chạy ẩu, "chặt chém" du khách và hoạt động thiếu kiểm soát.

Nha Trang chấn chỉnh xích lô gắn động cơ trái phép- Ảnh 3.

CSGT Khánh Hòa kiểm tra xe xích lô trên đường Trần Phú, phường Nha Trang

Xung quanh đề xuất này, nhiều ý kiến cho rằng cấm là biện pháp cuối cùng, chẳng đặng đừng. Nha Trang có thể tham khảo cách quản lý xích lô du lịch tại Huế, Vũng Tàu... nơi loại hình này được quy hoạch bài bản, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng thay vì nguồn gây rối trật tự.

Giải pháp khả thi hơn là quy hoạch tuyến đường và thời gian hoạt động, bắt buộc đăng ký phương tiện, cấp thẻ hành nghề cho tài xế, niêm yết giá dịch vụ và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa giữ được trật tự an toàn giao thông, vừa bảo tồn một nét đặc trưng của du lịch Nha Trang và sinh kế cho hàng nghìn lao động yếu thế tại địa phương.

Đề xuất cấm xích lô ở Nha Trang: Sinh kế người lao động sẽ ra sao?

Ngày 12.4, UBND phường Nha Trang cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình hoạt động, đồng thời đề xuất cấm xích lô lưu thông trên địa bàn do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
