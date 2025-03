Bắt nghi phạm vận chuyển 26 kg ma túy, ngụy trang trong túi trà

Ngày 28.3, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chuyên án thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với quy mô lớn.

Nghi phạm Võ Văn Mai cùng tang vật là ma túy bị thu giữ ẢNH: BĐBP Long An

Theo đó, lúc 1 giờ 17 ngày 12.3, tại khu vực cầu 79 (thị trấn Tân Hưng, H.Tân Hưng, Long An), lực lượng chuyên án phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An, Viện KSND tỉnh Long An bắt quả tang Võ Văn Mai (49 tuổi, ở xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) đang vận chuyển trái phép 26 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới dạng túi đựng trà và 12 bánh heroin trên ô tô.

Qua truy xét nhanh, lực lượng phá án bắt giữ thêm Bùi Ngọc Lân (58 tuổi, tạm trú P.An Phú Đông, Q.12) và Đàm Quang Thương (55 tuổi, ở P.5, Q.Tân Bình, cùng TP.HCM). Đây là 2 nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam cùng Võ Văn Mai.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm tại 3 địa điểm thuộc tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM, lực lượng tham gia phá án thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 máy ép nhựa dùng để phân chia, tách chiết ma túy cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án ma túy quy mô lớn này.