Long An: 'Chặt đứt' đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn qua biên giới

Ngày 8.1, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết vừa khởi tố vụ vận chuyển trái phép chất ma túy và bàn giao đối tượng, tang vật có liên quan cho Công an tỉnh Long An tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Duy Quang tại thời điểm bị bắt tạm giữ ẢNH: BĐBP LONG AN

Theo đó, lúc 10 giờ 40 ngày 5.1, tại khu vực gần Trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Long An), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (thuộc Bộ đội biên phòng Long An) chủ trì, phối hợp Đoàn 3 (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Công an H.Đức Huệ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đã bắt quả tang Hoàng Duy Quang (22 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Tại thời điểm bắt giữ, kiểm tra, phát hiện đối tượng mang trong người 1.713 viên nén ma túy tổng hợp.

Quang khai nhận 1.713 viên nén là ma túy của một người tên T. thuê Quang vận chuyển từ Campuchia về TP.Biên Hòa, Đồng Nai với tiền công 20 triệu đồng.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, nhận định việc bắt được Quang chỉ là phần nổi trong đường dây vận chuyển ma túy có quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác, tăng cường trinh sát nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động tội phạm này. Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.