Bất ngờ cách Tổng thống Trump quản lý khối tài sản khổng lồ

Đài CNBC ngày 3.7 đăng tải buổi phỏng vấn với Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng và trả lời sâu về tình hình tài chính, kinh tế và các dự luật đang được xem xét tại quốc hội Mỹ.

Giao quyền quản lý tài sản cho con trai

Công bố báo cáo tài chính mới đây cho thấy khoản thu nhập của ông Trump lên tới hơn 2 tỉ USD vào năm 2025. Dù vậy, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định ông không trực tiếp tham gia quản lý khối tài sản khổng lồ này. Thay vào đó, ông giao phó toàn bộ trọng trách cho người con trai Eric Trump cùng các tổ chức tài chính lớn.

"Tài sản của tôi được giao cho các công ty lớn... con trai tôi Eric đang xử lý việc này", ông Trump nói. "Tôi thậm chí không nói chuyện với con về những vấn đề này. Tôi không chắc quy định hiện tại ra sao, thế nhưng tôi không can thiệp", ông nêu thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và con trai Eric Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 4 ẢNH: AFP

Tổng thống Trump cho biết các khoản tiền được đưa vào các quỹ tín thác ẩn danh (blind trusts) để đầu tư. Theo Công ty The Quinn Group, chuyên tư vấn tài chính có trụ sở tại Úc, các chính khách cấp cao thường ủy quyền cho các quỹ này để quản lý tài sản. Khi đó, người lập quỹ không được biết thông tin và không có quyền kiểm soát đối với các quyết định đầu tư. Điều này giúp ngăn chặn xung đột lợi ích và tránh trường hợp ban hành chính sách nhằm trục lợi cá nhân.

Khi có báo cáo về doanh thu từ tiền mã hóa, ông Trump cũng khẳng định nỗ lực kinh doanh tiền mã hóa không có gì bất hợp pháp hay sai trái. Ông nhấn mạnh mục đích lớn nhất của mình hiện tại là lãnh đạo đất nước để Mỹ không bị Trung Quốc vượt mặt trong các lĩnh vực tương lai như tiền mã hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).

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Trăn trở về áp lực lên các con

Tổng thống Trump thừa nhận ông cảm thấy "tội nghiệp" cho các con mình khi chức vụ tổng thống của ông vô tình trở thành tâm điểm chú ý và tạo ra xung đột lợi ích đối với bất kỳ khoản đầu tư nào của họ.

"Nếu chúng mua một công ty sản xuất bánh nướng nhỏ, nguồn năng lượng để làm ra những chiếc bánh đó lập tức bị soi xét xem có liên quan đến chính sách năng lượng của tôi hay không", ông Trump chia sẻ.

Ông ví von rằng nếu các con mua một chiếc xe tải tiết kiệm năng lượng, họ cũng dễ bị quốc hội cáo buộc là "nắm được thông tin nội bộ". Thực tế, các khoản đầu tư của gia đình Trump đang bị giới chức theo dõi sát sao, đặc biệt khi các dự án đầu tư của những người con ông Trump vấp phải sự soi xét khắt khe từ đảng Dân chủ nhằm tìm kiếm dấu hiệu giao dịch nội gián, theo CNBC.

Các quyết định của Tòa án Tối cao

Về mặt nhân sự, ông Trump tái khẳng định quyết tâm sa thải bà Lisa Cook, thành viên Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bất chấp việc Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết tạm thời ngăn cản động thái này. Tòa cho rằng bà Cook vẫn đang trong quá trình khiếu nại pháp lý, song ông Trump tự tin sẽ thắng kiện vì cho rằng phán quyết vừa qua chỉ mang tính "quy trình và thủ tục".

Tổng thống Mỹ cũng phàn nàn về sự thiếu đoàn kết của các thẩm phán bảo thủ tại Tòa Tối cao. Ông chỉ ra rằng 3 thẩm phán thuộc phe cấp tiến luôn bỏ phiếu như một khối thống nhất "hiếm khi có ngoại lệ", trong khi 6 thẩm phán phe bảo thủ lại thường xuyên phân tán phiếu bầu.

Mới đây, các thẩm phán đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 để hủy sắc lệnh của ông Trump, khi chính quyền Mỹ muốn hạn chế về đối tượng hưởng quyền công dân theo nơi sinh. "Về vụ quyền công dân theo nơi sinh, đáng lẽ tôi phải chiến thắng", ông nói với CNBC.

Căng thẳng ở Đồi Capitol

Về mặt lập pháp, ông Trump tuyên bố thà không ký dự luật nhà ở cho đến khi Đạo luật SAVE America được thông qua. Đây là dự luật yêu cầu cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân và chứng minh quốc tịch khi đi bầu cử, đồng thời hạn chế bỏ phiếu qua thư.

Sự cương quyết của ông Trump đang khiến dự luật nhà ở bị đình trệ, trong khi thượng viện vẫn chưa đủ số phiếu để thông qua Đạo luật SAVE. Ông Trump kêu gọi phe Cộng hòa tại thượng viện chấm dứt quy tắc filibuster (thủ tục tranh luận kéo dài để trì hoãn bỏ phiếu) để dọn đường thông qua hàng loạt chính sách trọng tâm của mình.

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Vũ khí thuế quan

Tổng thống Trump khẳng định sức mạnh tuyệt đối của "vũ khí thuế quan" trong ngoại giao. Ông tiết lộ đã từng dùng lời đe dọa áp thuế 200% để ngăn chặn thành công các cuộc xung đột quân sự giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như Ấn Độ và Pakistan, đồng thời tiếp tục duy trì sức ép tối đa để buộc Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân.