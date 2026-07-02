Ông Trump giải thích về thu nhập khủng: 'Ai cũng đang có lợi nhuận'

"Tôi không can thiệp vào chuyện cá nhân. Chúng tôi có các quỹ quản lý tiền của tôi", CNBC dẫn lời ông Trump ngày 1.7 nói với các phóng viên tại Căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland (Mỹ).

Trả lời câu hỏi "người Mỹ nên hiểu thế nào về năm đầu tiên đầy thành công về tài chính của ông sau khi trở lại Nhà Trắng", Tổng thống Trump đáp: "Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trước khi trở thành tổng thống. Họ đầu tư tiền của tôi, còn tôi không nói chuyện với họ. Tôi chưa bao giờ, thậm chí không nói chuyện với họ".

"Tôi không biết họ gọi đó là gì - tài khoản kín hay gì đó. Bạn gửi tiền vào, và thế là xong. Tôi không nói chuyện với họ. Họ là những tổ chức lớn và họ điều hành việc đó", ông chủ Nhà Trắng nói thêm. Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng mình đã có "một sự nghiệp tuyệt vời trong lĩnh vực kinh doanh".

Tổng thống Trump thu đậm từ tiền crypto

Theo phân tích của CNBC dựa trên các mẫu kê khai tài sản và thu nhập hằng năm, ông Trump báo cáo doanh thu ít nhất 2,24 tỉ USD trong năm 2025, tính từ các khoản thu nhập và tài sản được công khai. Con số này cao hơn nhiều so với mức ít nhất 622 triệu USD được ghi nhận trong năm 2024 - trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, theo The New York Times.

Mức tăng mạnh này phần lớn đến từ khoản thu nhập khoảng 1,2 tỉ USD liên quan tiền điện tử mà ông Trump nêu trong bản kê khai dài 927 trang.

Trong đó có khoảng 580 triệu USD liên quan World Liberty Financial, công ty do các thành viên gia đình ông Trump đồng sáng lập, phát hành token quản trị WLFI và stablecoin USD1. World Liberty ra mắt USD1 vào tháng 3.2025, sau khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở Nhà Trắng ngày 29.6.2026 ẢNH: REUTERS

Ông Trump cũng kê khai 635 triệu USD tiền bản quyền từ các sản phẩm được mô tả là "đồng xu kỷ niệm". Theo bản kê khai, khoản bản quyền này liên quan CIC Digital LLC, công ty gắn với hoạt động kinh doanh memecoin của ông Trump.

"Về cơ bản, họ nhận tiền. Tôi cố ý không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai quản lý tiền. Nhưng họ là những tổ chức lớn và họ đầu tư vào bất cứ thứ gì họ muốn", ông Trump nói về các nhà quản lý tài chính của mình.

Khi được hỏi về chỉ trích cho rằng ông lợi dụng chức vụ tổng thống để kiếm lời, ông Trump đáp: "Các bạn biết tại sao tôi có lợi nhuận không? Vì thị trường chứng khoán đang tăng. Mọi người đều đang có lời".

Theo Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ, 54,4% người Mỹ có đầu tư vào thị trường chứng khoán. "Vậy là tất cả chúng ta đều có lợi. Tôi có lợi vì tôi có rất nhiều tiền mặt và tôi đưa nó cho các tổ chức", ông Trump nói.

Theo CNBC, bản kê khai tài chính cũng cho thấy các giao dịch mua bán cổ phiếu tại hàng trăm công ty được thực hiện dưới tên ông Trump. Một số giao dịch riêng lẻ có giá trị lên đến hàng triệu USD, trong đó giao dịch lớn nhất dao động từ 5 triệu đến 25 triệu USD.

Một số giao dịch diễn ra ngay trước hoặc sau các thông tin quan trọng liên quan những công ty tương ứng. Chẳng hạn, biểu mẫu cho thấy ông Trump mua cổ phiếu Amazon trị giá từ 500.000 đến 1 triệu USD vào ngày 23.9, cùng ngày bắt đầu phiên tòa xét xử các cáo buộc liên bang rằng Amazon lừa khách hàng trả tiền cho gói thành viên Prime.

Bản kê khai tài chính trước đó của ông Trump, được công bố vào tháng 5 và bao gồm 3 tháng đầu năm 2026, cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lợi ích. Nhà Trắng bác bỏ các cáo buộc này.

"Cả tổng thống lẫn gia đình ông chưa từng và sẽ không bao giờ dính líu đến các xung đột lợi ích", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly trả lời email của CNBC ngày 1.7.

"Tổng thống Trump đã tự hào biến Mỹ thành thủ đô tiền điện tử của thế giới thông qua các sắc lệnh hành pháp, việc ủng hộ các đạo luật như Đạo luật GENIUS và những chính sách hợp lý khác nhằm thúc đẩy đổi mới và cơ hội kinh tế cho mọi người dân Mỹ", bà Kelly nói.

Bà cũng cho rằng những câu hỏi về việc liệu các hành động của ông Trump có phục vụ lợi ích tốt nhất của người Mỹ hay không chỉ là "luận điệu cũ rích, sai sự thật" từ đảng Dân chủ và truyền thông.