Tổng thống Trump kiếm được gần 1,2 tỉ USD từ tiền kỹ thuật số

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện về tiền kỹ thuật số tại Nashville ( bangTennessee) ẢNH: REUTERS

Hãng AP ngày 1.7 dẫn một tài liệu liên bang vừa được công bố cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu về gần 1,2 tỉ USD từ các hoạt động kinh doanh tiền kỹ thuật số trong năm ngoái, trong khi các nhà đầu tư của ông phải gánh chịu thua lỗ.

Chỉ là những doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ khi ông nhậm chức, giờ đây doanh thu của các dự án này đã vượt phần lớn danh mục bất động sản khổng lồ mà ông đã tích lũy trong nhiều thập niên.

Động lực thúc đẩy sự phát triển này là các nhà đầu tư tỉ phú và chính động thái của ông Trump nhằm ngăn chặn chiến dịch siết chặt quản lý của chính phủ liên bang đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Theo bản kê khai tài sản hằng năm nộp cho Văn phòng Đạo đức chính phủ Mỹ, ông Trump đã thu về hơn 500 triệu USD từ hoạt động bán các sản phẩm tiền kỹ thuật số mới của doanh nghiệp World Liberty Financial, trong đó có các "token quản trị".

Bản kê khai cũng cho thấy một doanh nghiệp tiền kỹ thuật số khác là CIC Digital LLC đã thu về hơn 600 triệu USD từ việc bán các đồng "meme coin" mang tính lưu niệm có in hình khuôn mặt của ông. Cả các token lẫn meme coin này đều đã giảm mạnh về giá trị kể từ sau khi được bán ra.

Ông Trump cũng thu về hàng triệu USD trong năm ngoái từ việc bán kinh thánh, giày thể thao và nhiều mặt hàng khác mang thương hiệu Trump, một động thái chưa từng có đối với một Tổng thống Mỹ. Riêng doanh số bán đồng hồ mang thương hiệu Trump đã mang về 4,7 triệu USD.

Bản kê khai tài sản dài 927 trang phản ánh rõ nét, dù chưa đầy đủ, về sự gia tăng khối tài sản của Tổng thống Trump kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.2025. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định các con trai quản lý tài chính, nhưng sự sắp xếp này đi ngược lại các biện pháp chống xung đột lợi ích mà những người tiền nhiệm của ông đã thiết lập.

Tạp chí Forbes ngày 1.7 ước tính giá trị tài sản ròng của Tổng thống Trump là 6 tỉ USD, tăng từ 2,3 tỉ USD vào năm 2024.