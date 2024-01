Bất ngờ có ngân hàng báo lỗ trong quý 4/2023

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển Việt Nam (PG Bank) vừa công bố báo cáo tài chính với khoản lỗ trước 4,6 tỉ đồng trong quý 4/2023 trong khi cùng kỳ năm 2022 có lãi 118,6 tỉ đồng.

Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý 4/2023 PGB

Nguyên nhân kết quả kinh doanh trong quý 4/2023 kém khả quan là do bị lỗ ở nhiều hoạt động phi tín dụng, trong khi đó chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh. Cụ thể, hoạt động dịch vụ báo lỗ 10,3 tỉ đồng, trái ngược với quý 4/2022 có lãi 26 tỉ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng bị lỗ 4 tỉ đồng; chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 3,5 tỉ đồng, cao hơn mức thua lỗ 2,4 tỉ đồng vào năm 202. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác sụt giảm hơn 80,4%, xuống 10,8 tỉ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 75% lên 91 tỉ đồng...

Theo PG Bank, lợi nhuận giảm chủ yếu do giảm lãi suất cho vay khách hàng theo chủ trương của Chính phủ, trong khi chi phí huy động chưa giảm do có độ trễ và tăng trưởng tín dụng của PG Bank tập trung vào tháng cuối năm 2023. Ngoài ra, PG Bank chi trả thù lao cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng vay để thúc đẩy tín dụng làm cho chi phí hoạt động dịch vụ tăng.

Dù vậy, lũy kế cả năm 2023, ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 283,5 tỉ đồng, giảm 29,8% so với 2022. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của PG Bank đạt 55.495 tỉ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng tăng tới 21,6%. Trước đó vào cuối quý 3/2023, tổng tài sản của ngân hàng từng giảm 2,4% so với đầu năm, còn cho vay khách hàng mới chỉ tăng 4,9%.

Theo công bố của ngân hàng, thu nhập bình quân của nhân viên trong quý 4/2023 lại ở mức 22 triệu đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2022...