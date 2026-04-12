Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bất ngờ khi 'mổ xẻ' chiếc smartphone màn hình cuộn bị khai tử của LG

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/04/2026 14:33 GMT+7

Khám phá chiếc smartphone hiếm nhất: Động cơ, bánh răng và bí mật của LG bị vùi lấp.

Theo TechSpot, mới đây, YouTuber nổi tiếng JerryRigEverything đã gây xôn xao cộng đồng công nghệ khi thực hiện màn 'mổ xẻ' một chiếc LG Rollable (điện thoại cuộn) hiếm hoi còn hoạt động. Những gì nằm bên dưới lớp vỏ bóng bẩy không chỉ là linh kiện điện tử mà là một 'mê cung' cơ khí đầy ấn tượng, giải mã lý do vì sao cho đến nay vẫn chưa có hãng nào dám thương mại hóa công nghệ này.

Bất ngờ khi 'mổ xẻ' chiếc smartphone màn hình cuộn bị khai tử của LG - Ảnh 1.

Chiếc điện thoại cuộn Rollable 'vắn số' của LG

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Trải nghiệm điện thoại cuộn tròn không nếp nhăn của LG

Khác biệt hoàn toàn với cơ chế gập của dòng Galaxy Z Fold, chiếc LG Rollable sử dụng một động cơ điện siêu nhỏ để trượt phần màn hình từ cạnh máy ra ngoài. Chỉ với một cú vuốt, chiếc smartphone lập tức nới rộng diện tích thêm 40%, biến thành một chiếc máy tính bảng mini. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ này là loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn màn hình, vốn là điểm yếu cố hữu của điện thoại gập hiện nay.

Khi tháo rời thiết bị, JerryRigEverything đã hé lộ những kỹ thuật mà ít ai có thể hình dung ra trên một chiếc điện thoại di động:

  • Hệ thống truyền động: Hai động cơ bánh răng phối hợp nhịp nhàng để đẩy màn hình trượt trên một đường ray.
  • Cánh tay trợ lực: Ba cánh tay khớp nối lò xo luôn tì sát dưới tấm nền để đảm bảo màn hình luôn phẳng tuyệt đối trong mọi trạng thái.
  • Hàng rào chống bụi: Để ngăn bụi làm kẹt cơ chế hoạt động, LG đã lắp đặt các dải lông nhỏ như bàn chải chạy dọc khung máy - một giải pháp vô cùng tỉ mỉ để bảo vệ các khu vực không thể vệ sinh.

Thú vị hơn, do tiếng động cơ phát ra khá lớn, các kỹ sư LG đã cài đặt một đoạn nhạc thông báo để che lấp âm thanh cơ khí khi màn hình chuyển đổi.

Vì sao LG Rollable thất bại?

Mặc dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ của một flagship năm 2021 (Snapdragon 888, 12 GB RAM), nhưng LG Rollable lại mang trong mình số phận mau tàn ngay từ khi mới thành hình. Việc sản xuất hàng loạt một thiết bị có hàng trăm chi tiết cơ khí chuyển động nhỏ xíu như vậy là cực kỳ tốn kém và rủi ro. Độ bền cũng là bài toán khó giải khi chỉ cần một hạt bụi cứng lọt qua hàng rào bảo vệ, toàn bộ cơ chế cuộn có thể bị tê liệt hoàn toàn.

Tin liên quan

LG tăng tốc tích hợp AI vào mọi hoạt động

LG tăng tốc tích hợp AI vào mọi hoạt động

Giữa áp lực lợi nhuận giảm, LG Electronics tăng tốc ứng dụng AI, yêu cầu CEO trực tiếp tham gia đào tạo và triển khai.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone LG điện thoại cuộn màn hình cuộn LG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận