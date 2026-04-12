Bất ngờ khi 'mổ xẻ' chiếc smartphone màn hình cuộn bị khai tử của LG

Theo TechSpot, mới đây, YouTuber nổi tiếng JerryRigEverything đã gây xôn xao cộng đồng công nghệ khi thực hiện màn 'mổ xẻ' một chiếc LG Rollable (điện thoại cuộn) hiếm hoi còn hoạt động. Những gì nằm bên dưới lớp vỏ bóng bẩy không chỉ là linh kiện điện tử mà là một 'mê cung' cơ khí đầy ấn tượng, giải mã lý do vì sao cho đến nay vẫn chưa có hãng nào dám thương mại hóa công nghệ này.

Chiếc điện thoại cuộn Rollable 'vắn số' của LG

Trải nghiệm điện thoại cuộn tròn không nếp nhăn của LG

Khác biệt hoàn toàn với cơ chế gập của dòng Galaxy Z Fold, chiếc LG Rollable sử dụng một động cơ điện siêu nhỏ để trượt phần màn hình từ cạnh máy ra ngoài. Chỉ với một cú vuốt, chiếc smartphone lập tức nới rộng diện tích thêm 40%, biến thành một chiếc máy tính bảng mini. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ này là loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn màn hình, vốn là điểm yếu cố hữu của điện thoại gập hiện nay.

Khi tháo rời thiết bị, JerryRigEverything đã hé lộ những kỹ thuật mà ít ai có thể hình dung ra trên một chiếc điện thoại di động:

Hệ thống truyền động : Hai động cơ bánh răng phối hợp nhịp nhàng để đẩy màn hình trượt trên một đường ray.

: Hai động cơ bánh răng phối hợp nhịp nhàng để đẩy màn hình trượt trên một đường ray. Cánh tay trợ lực : Ba cánh tay khớp nối lò xo luôn tì sát dưới tấm nền để đảm bảo màn hình luôn phẳng tuyệt đối trong mọi trạng thái.

: Ba cánh tay khớp nối lò xo luôn tì sát dưới tấm nền để đảm bảo màn hình luôn phẳng tuyệt đối trong mọi trạng thái. Hàng rào chống bụi: Để ngăn bụi làm kẹt cơ chế hoạt động, LG đã lắp đặt các dải lông nhỏ như bàn chải chạy dọc khung máy - một giải pháp vô cùng tỉ mỉ để bảo vệ các khu vực không thể vệ sinh.

Thú vị hơn, do tiếng động cơ phát ra khá lớn, các kỹ sư LG đã cài đặt một đoạn nhạc thông báo để che lấp âm thanh cơ khí khi màn hình chuyển đổi.

Vì sao LG Rollable thất bại?

Mặc dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ của một flagship năm 2021 (Snapdragon 888, 12 GB RAM), nhưng LG Rollable lại mang trong mình số phận mau tàn ngay từ khi mới thành hình. Việc sản xuất hàng loạt một thiết bị có hàng trăm chi tiết cơ khí chuyển động nhỏ xíu như vậy là cực kỳ tốn kém và rủi ro. Độ bền cũng là bài toán khó giải khi chỉ cần một hạt bụi cứng lọt qua hàng rào bảo vệ, toàn bộ cơ chế cuộn có thể bị tê liệt hoàn toàn.