Du lịch Khám phá

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
23/10/2025 08:46 GMT+7

Lonely Planet vừa công bố danh sách 25 điểm đến du khách nhất định phải tới thăm vào năm 2026 và bất ngờ khi tạp chí du lịch uy tín toàn cầu trên chọn điểm đến này ở Việt Nam mà không phải là các cái tên 'nổi đình nổi đám' như Đà Nẵng, Nha Trang hay vịnh Hạ Long...

Danh sách do đội ngũ chuyên gia du lịch của Lonely Planet lựa chọn bao gồm những điểm đến đáng chú ý dưới đây:

Cádiz, Tây Ban Nha

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 1.

Carnaval Cádiz là lễ hội thường niên lớn nhất Tây Ban Nha, quy tụ những người tham gia hóa trang lộng lẫy trên đường phố trong suốt 10 ngày với các cuộc diễu hành, pháo hoa, ca hát và nhảy múa vào tháng 2 hoặc tháng 3, cùng với sự góp mặt của hơn 300 murgas (ban nhạc) địa phương. Hãy chuẩn bị trang phục và đặt phòng trước hàng tháng hoặc di chuyển từ El Puerto de Santa María gần đó

ẢNH: L.P

Utrecht, Hà Lan

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 2.

Dễ dàng đi từ Amsterdam bằng tàu hỏa, Utrecht là điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần - trung tâm thời trung cổ nhỏ gọn, những ngôi nhà có mái đầu hồi xứng đáng xuất hiện trong tranh và vô số hiệu sách, nhà hàng hay bảo tàng để khám phá

ẢNH: Samira Kafala for Lonely Planet

Cartagena, Colombia

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 3.

Được bao quanh bởi bức tường đá kiên cố từng ngăn chặn kẻ thù, trung tâm lịch sử của Cartagena de Indias ngập tràn vẻ quyến rũ, thu hút du khách với kiến trúc Tây Ban Nha được bảo tồn tốt

ẢNH: L.P

Quezteltenango (Xela), Guatemala

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 4.

Là thành phố với kiến trúc tuyệt đẹp, lễ hội hấp dẫn, ẩm thực tuyệt vời và ít người qua lại. Những quảng trường rộng lớn với các tòa nhà lộng lẫy, những con hẻm nhỏ hẹp có quán bar và quán cà phê tuyệt vời. Các tín đồ ẩm thực yêu thích khám phá cả ẩm thực cao cấp lẫn đường phố. Bạn có thể thưởng thức bữa tối trong một quán cà phê yên tĩnh trong khi một lễ hội lớn đang diễn ra, hoặc chơi cờ vua ngoài trời với đám đông vây quanh bàn cờ để xem ai thắng

ẢNH: Fabrezio Cortesi/Alamy

Mexico City, Mexico

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 5.

Các bảo tàng đẳng cấp thế giới tái hiện mọi thời đại lịch sử văn hóa Mexico, và những bức tranh trên tường các tòa nhà công cộng là cuốn sách tranh về quá khứ của người dân nơi đây - từ thời Aztec đến cư dân hiện đại của thành phố nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới

ẢNH: L.P

Công viên quốc gia Theodore Roosevelt, Mỹ

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 6.

Công viên Quốc gia Theodore Roosevelt vinh danh vị tổng thống theo chủ nghĩa tự nhiên này bằng cách bảo vệ 28.327 ha động vật hoang dã thảo nguyên và Đại Bình nguyên, mời gọi du khách khám phá cùng một địa hình và văn hóa cao bồi mà vị Tổng thống đã từng trải qua 140 năm trước

ẢNH: Laurens Hoddenbagh

Akaria-Flinders Rangers and Outback, Úc

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 7.

Dãy núi Ikara-Flinders sở hữu vẻ đẹp siêu nhiên, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ nơi nào khác ở vùng hẻo lánh nước Úc. Chỉ cần lái xe năm giờ về phía bắc Adelaide, thủ phủ văn hóa của Nam Úc, bạn sẽ được đền đáp bằng một khung cảnh rộng lớn, rậm rạp, tựa như mặt trăng

ẢNH: Getty

Tunisia

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 8.

Đây là thời điểm thú vị ở Tunisia, đất nước dường như lơ lửng giữa thế giới cổ kính của những tàn tích La Mã lãng mạn và những khu nghỉ dưỡng ven biển cổ điển

ẢNH: Severine Sajous

Phuket, Thái Lan

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 9.

Phuket là vùng biển dễ chịu, thoáng mát, điểm xuyết những cuộc phiêu lưu đô thị. Với bãi cát trắng trải dài, rừng rậm xanh tươi và vô số tụ điểm giao lưu thời thượng, hòn đảo này là điểm đến tuyệt vời cho cả công việc lẫn du lịch. Thêm vào đó, với chính sách thị thực du mục kỹ thuật số của Thái Lan, thật dễ hiểu tại sao giới trẻ lại đổ xô đến đây

ẢNH: Lauryn Ishak

Quy Nhơn, Việt Nam

Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'- Ảnh 10.

Nằm giữa những dãy núi trùng điệp và những đầm phá yên bình của Việt Nam, Quy Nhơn là thành phố ven biển, nơi vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa giao thoa hài hòa. Bãi biển cát mịn màng hòa quyện cùng những ngôi đền tháp cổ kính, làng chài và một nền ẩm thực phong phú. Điểm thu hút lớn nhất của thành phố nằm ở bầu không khí thư thái, càng thêm quyến rũ khi ít khách du lịch. Tản bộ dọc theo con đường dạo bộ được chăm chút kỹ lưỡng lúc hoàng hôn, thưởng thức những đĩa hải sản tươi ngon, và kết thúc buổi tối của bạn tại một quán cocktail ấm cúng hoặc quầy bar bên bờ biển.

ẢNH: Hien Phung Thu

Các điểm đến khác trong danh sách: Botswana; Peru; Jeju-do, Hàn Quốc; Sardinia, Ý; Barbados; Quần đảo Solomon; Réunion; Jaffna, Sri Lanka; Phần Lan; British Columbia, Canada; Maine, Mỹ; Jaffna, Sri Lanka…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
