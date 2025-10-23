Bất ngờ khi nơi này của Việt Nam vào top điểm đến 'nhất định phải tới'

Danh sách do đội ngũ chuyên gia du lịch của Lonely Planet lựa chọn bao gồm những điểm đến đáng chú ý dưới đây:

Cádiz, Tây Ban Nha

Carnaval Cádiz là lễ hội thường niên lớn nhất Tây Ban Nha, quy tụ những người tham gia hóa trang lộng lẫy trên đường phố trong suốt 10 ngày với các cuộc diễu hành, pháo hoa, ca hát và nhảy múa vào tháng 2 hoặc tháng 3, cùng với sự góp mặt của hơn 300 murgas (ban nhạc) địa phương. Hãy chuẩn bị trang phục và đặt phòng trước hàng tháng hoặc di chuyển từ El Puerto de Santa María gần đó ẢNH: L.P

Utrecht, Hà Lan

Dễ dàng đi từ Amsterdam bằng tàu hỏa, Utrecht là điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần - trung tâm thời trung cổ nhỏ gọn, những ngôi nhà có mái đầu hồi xứng đáng xuất hiện trong tranh và vô số hiệu sách, nhà hàng hay bảo tàng để khám phá ẢNH: Samira Kafala for Lonely Planet

Cartagena, Colombia

Được bao quanh bởi bức tường đá kiên cố từng ngăn chặn kẻ thù, trung tâm lịch sử của Cartagena de Indias ngập tràn vẻ quyến rũ, thu hút du khách với kiến trúc Tây Ban Nha được bảo tồn tốt ẢNH: L.P

Quezteltenango (Xela), Guatemala

Là thành phố với kiến trúc tuyệt đẹp, lễ hội hấp dẫn, ẩm thực tuyệt vời và ít người qua lại. Những quảng trường rộng lớn với các tòa nhà lộng lẫy, những con hẻm nhỏ hẹp có quán bar và quán cà phê tuyệt vời. Các tín đồ ẩm thực yêu thích khám phá cả ẩm thực cao cấp lẫn đường phố. Bạn có thể thưởng thức bữa tối trong một quán cà phê yên tĩnh trong khi một lễ hội lớn đang diễn ra, hoặc chơi cờ vua ngoài trời với đám đông vây quanh bàn cờ để xem ai thắng ẢNH: Fabrezio Cortesi/Alamy

Mexico City, Mexico

Các bảo tàng đẳng cấp thế giới tái hiện mọi thời đại lịch sử văn hóa Mexico, và những bức tranh trên tường các tòa nhà công cộng là cuốn sách tranh về quá khứ của người dân nơi đây - từ thời Aztec đến cư dân hiện đại của thành phố nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới ẢNH: L.P

Công viên quốc gia Theodore Roosevelt, Mỹ

Công viên Quốc gia Theodore Roosevelt vinh danh vị tổng thống theo chủ nghĩa tự nhiên này bằng cách bảo vệ 28.327 ha động vật hoang dã thảo nguyên và Đại Bình nguyên, mời gọi du khách khám phá cùng một địa hình và văn hóa cao bồi mà vị Tổng thống đã từng trải qua 140 năm trước

ẢNH: Laurens Hoddenbagh

Akaria-Flinders Rangers and Outback, Úc

Dãy núi Ikara-Flinders sở hữu vẻ đẹp siêu nhiên, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ nơi nào khác ở vùng hẻo lánh nước Úc. Chỉ cần lái xe năm giờ về phía bắc Adelaide, thủ phủ văn hóa của Nam Úc, bạn sẽ được đền đáp bằng một khung cảnh rộng lớn, rậm rạp, tựa như mặt trăng ẢNH: Getty

Tunisia

Đây là thời điểm thú vị ở Tunisia, đất nước dường như lơ lửng giữa thế giới cổ kính của những tàn tích La Mã lãng mạn và những khu nghỉ dưỡng ven biển cổ điển ẢNH: Severine Sajous

Phuket, Thái Lan

Phuket là vùng biển dễ chịu, thoáng mát, điểm xuyết những cuộc phiêu lưu đô thị. Với bãi cát trắng trải dài, rừng rậm xanh tươi và vô số tụ điểm giao lưu thời thượng, hòn đảo này là điểm đến tuyệt vời cho cả công việc lẫn du lịch. Thêm vào đó, với chính sách thị thực du mục kỹ thuật số của Thái Lan, thật dễ hiểu tại sao giới trẻ lại đổ xô đến đây ẢNH: Lauryn Ishak

Quy Nhơn, Việt Nam

Nằm giữa những dãy núi trùng điệp và những đầm phá yên bình của Việt Nam, Quy Nhơn là thành phố ven biển, nơi vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa giao thoa hài hòa. Bãi biển cát mịn màng hòa quyện cùng những ngôi đền tháp cổ kính, làng chài và một nền ẩm thực phong phú. Điểm thu hút lớn nhất của thành phố nằm ở bầu không khí thư thái, càng thêm quyến rũ khi ít khách du lịch. Tản bộ dọc theo con đường dạo bộ được chăm chút kỹ lưỡng lúc hoàng hôn, thưởng thức những đĩa hải sản tươi ngon, và kết thúc buổi tối của bạn tại một quán cocktail ấm cúng hoặc quầy bar bên bờ biển. ẢNH: Hien Phung Thu

Các điểm đến khác trong danh sách: Botswana; Peru; Jeju-do, Hàn Quốc; Sardinia, Ý; Barbados; Quần đảo Solomon; Réunion; Jaffna, Sri Lanka; Phần Lan; British Columbia, Canada; Maine, Mỹ; Jaffna, Sri Lanka…