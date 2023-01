Bất ngờ khi thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản năm 2022 cao gấp đôi 2021

Công bố từ Bộ Tài chính ngày 3.1 cho thấy năm 2022, ngân sách nhà nước có 10 khoản thu vượt dự toán. Đó là thu từ nhà, đất đạt 154,5%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 118,2%; thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở cả 3 khu vực kinh tế là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều tăng.

Đặc biệt, ước thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong năm qua đạt hơn 41.000 tỉ đồng, hơn gấp đôi so với con số hơn 20.000 tỉ đồng cả năm 2021.

Bộ Tài chính cho biết một số khoản thu có mức vượt khá so với dự toán như thuế thu nhập cá nhân vượt 38,5% chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán, bất động sản tăng mạnh trong năm 2021 và việc quyết toán thuế từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán được nộp trong quý 1/2022. Tương tự, các khoản thu về nhà đất vượt 54,5% do thị trường bất động sản duy trì đà phát triển từ cuối năm 2021, các địa phương đẩy mạnh công tác triển khai giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, đôn đốc thu tiền sử dụng đất và xử lý thu hồi nợ đọng của các dự án đã thực hiện giao đất, góp phần tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 so với dự toán.





Cùng với đó, cơ quan thuế, hải quan cũng tăng cường quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hóa đơn điện tử để truy dấu gian lận, chống thất thu, khai thác tăng thu từ hoạt động thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản...

Tính hết năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,8 triệu tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2021.