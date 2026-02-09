Bất ngờ ‘nhà giả kim’ biến thẻ SIM ra vàng ở Trung Quốc

Chiết xuất được một khối vàng từ thẻ sim điện thoại - rất nhiều sim điện thoại. Đó là nội dung một đoạn video đang gây bão mạng trong những ngày gần đây.



Người đàn ông được cộng đồng mạng đặt biệt danh là “nhà giả kim thuật” này là ông Qiao, sống ở Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông).

Ông chuyên tinh chế kim loại phế liệu, và sau nhiều công đoạn đã chiết xuất từ thẻ SIM điện thoại được 191 g vàng, có giá trị khoảng 200.000 nhân dân tệ (gần 750 triệu đồng). Theo tờ South China Morning Post, dù hình ảnh chiết xuất dường như cho thấy một dự án tự làm nhỏ, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Giá thẻ SIM phế liệu được cho là đã tăng vọt, và các nhà cung cấp đang bán nhanh hơn cả tốc độ nhập hàng. Một số người mua nói rằng họ muốn bắt chước phương pháp của ông Qiao.

Ý tưởng chiết xuất vàng từ những thứ như rác thải thế này rất hấp dẫn. Nhưng như ông Qiao cảnh báo, người nghiệp dư có thể bị thương, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến bỏng hóa chất hoặc tệ hơn nữa.

Theo các chuyên gia, việc xử lý các hóa chất như vậy mà không có giấy phép thích hợp cũng bị nhiều nơi xem là bất hợp pháp, và cũng rất nguy hiểm. Việc chiết xuất vàng của ông Qiao dù trông có vẻ thú vị nhưng không phải là một sở thích có thể tự làm.

Thẻ sim hiện đại thường chứa chưa đầy 0,001 gram vàng, có nghĩa là bạn sẽ cần khoảng 400.000 thẻ để làm điều tương tự như ông Qiao. Điều tưởng chừng đơn giản lại bao gồm một quy trình chiết xuất phức tạp, được gọi là Aqua Regia, tức là nước có tính ăn mòn cao. Các chuyên gia cảnh báo: một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến việc giải phóng khí độc gây nổ.