Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bất ngờ ‘nhà giả kim’ biến thẻ SIM ra vàng ở Trung Quốc
Video Thế giới

Bất ngờ ‘nhà giả kim’ biến thẻ SIM ra vàng ở Trung Quốc

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
09/02/2026 19:00 GMT+7

Một người đàn ông Trung Quốc gây sốt mạng xã hội khi tạo ra gần 200gr vàng từ hàng trăm ngàn chiếc thẻ sim điện thoại bỏ đi, khiến nhiều người muốn bắt chước làm theo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã khuyến cáo nguy hiểm.

Chiết xuất được một khối vàng từ thẻ sim điện thoại - rất nhiều sim điện thoại. Đó là nội dung một đoạn video đang gây bão mạng trong những ngày gần đây.

Người đàn ông được cộng đồng mạng đặt biệt danh là “nhà giả kim thuật” này là ông Qiao, sống ở Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông).

Ông chuyên tinh chế kim loại phế liệu, và sau nhiều công đoạn đã chiết xuất từ thẻ SIM điện thoại được 191 g vàng, có giá trị khoảng 200.000 nhân dân tệ (gần 750 triệu đồng). Theo tờ South China Morning Post, dù hình ảnh chiết xuất dường như cho thấy một dự án tự làm nhỏ, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Giá thẻ SIM phế liệu được cho là đã tăng vọt, và các nhà cung cấp đang bán nhanh hơn cả tốc độ nhập hàng. Một số người mua nói rằng họ muốn bắt chước phương pháp của ông Qiao.

Bất ngờ ‘nhà giả kim’ biến thẻ SIM ra vàng ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một nhân viên trưng bày thỏi vàng nặng một kilogram tại cửa hàng vàng và trang sức Galeri 24 ở Jakarta (Indonesia), ngày 9.10.2025

ẢNH: REUTERS

Ý tưởng chiết xuất vàng từ những thứ như rác thải thế này rất hấp dẫn. Nhưng như ông Qiao cảnh báo, người nghiệp dư có thể bị thương, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến bỏng hóa chất hoặc tệ hơn nữa.

Theo các chuyên gia, việc xử lý các hóa chất như vậy mà không có giấy phép thích hợp cũng bị nhiều nơi xem là bất hợp pháp, và cũng rất nguy hiểm. Việc chiết xuất vàng của ông Qiao dù trông có vẻ thú vị nhưng không phải là một sở thích có thể tự làm.

Thẻ sim hiện đại thường chứa chưa đầy 0,001 gram vàng, có nghĩa là bạn sẽ cần khoảng 400.000 thẻ để làm điều tương tự như ông Qiao. Điều tưởng chừng đơn giản lại bao gồm một quy trình chiết xuất phức tạp, được gọi là Aqua Regia, tức là nước có tính ăn mòn cao. Các chuyên gia cảnh báo: một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến việc giải phóng khí độc gây nổ.

Tin liên quan

Trung Quốc 'hãm phanh' đầu cơ vàng, bạc

Trung Quốc 'hãm phanh' đầu cơ vàng, bạc

Ngày 30.1, Trung Quốc đã tạm ngừng giao dịch đối với 5 quỹ hàng hóa nhằm hạ nhiệt làn sóng đầu tư quá nóng vào vàng, bạc và dầu mỏ, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Khám phá thêm chủ đề

vàng trung quốc tỉnh Quảng Đông Huệ Châu Qiao nhà giả kim thẻ sim điện thoại sim phế liệu Phế liệu Aqua Regia nước có tính ăn mòn Chiết xuất chiết xuất vàng rác thải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận