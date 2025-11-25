Bất ngờ phát hiện cả chó chihuahua cũng có gien sói

Một chú chó chơi đùa trên tuyết tại Công viên Skaryszewski ở Warsaw (Ba Lan) hôm 23.11 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.11 đưa tin các nhà khoa học Mỹ vừa bất ngờ khi phát hiện gần 2/3 trong số tất cả các loài chó trên thế giới đều có gien rõ rệt của loài sói.

Đây không phải là những dấu tích di truyền còn sót lại từ thời điểm chó tiến hóa từ sói khoảng 20.000 năm trước, mà thay vào đó gợi ý rằng chó nhà và sói hoang dã đã giao phối trong vài ngàn năm gần đây.

Điều này không có nghĩa là "sói sẽ đến nhà bạn và lai với chó cưng của bạn", theo ông Logan Kistler, một quản lý tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian (Mỹ) kiêm đồng tác giả của nghiên cứu.

Các nhà khoa học cho biết những ADN này dường như cũng đã ảnh hưởng đến kích thước, khả năng ngửi mùi và thậm chí tính cách của các giống chó hiện đại. Chó và sói có thể sinh con với nhau, nhưng việc giao phối được cho là hiếm.

"Trước nghiên cứu này, các nghiên cứu hàng đầu dường như cho rằng để một con chó thực sự là chó, thì không nên có nhiều ADN sói, nếu có thì cũng rất ít", theo bà Audrey Lin, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.

Để tìm hiểu thêm, nhóm nghiên cứu đã phân tích hàng ngàn bộ gen chó và sói có sẵn trong các cơ sở dữ liệu công khai. Họ phát hiện ra rằng hơn 64% các giống chó hiện đại có tổ tiên sói, thậm chí những con chihuahua nhỏ bé cũng mang khoảng 0,2%.

"Điều này hoàn toàn có lý với bất kỳ ai nuôi chihuahua", bà Lin đùa.

Chó Tiệp Khắc và chó sói lai có ADN sói nhiều nhất, lên tới 40%. Đối với các giống chó được nuôi làm thú cưng, giống "sói" nhất là chó săn Anh Pháp lớn tam thể, với khoảng 5% ADN sói.

Mặc dù chó có ADN sói thường có kích thước lớn hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, chẳng hạn như chó Saint Bernard lại không có ADN sói.

Sói biển sử dụng công cụ để đánh cắp mồi

Nghiên cứu cũng cho thấy 100% chó bản địa, những con sống gần khu dân cư nhưng không thuộc sở hữu của ai, đều có tổ tiên sói. Ông Kistler suy đoán rằng những chó này, vốn có nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi với sói, có thể là cách mà ADN sói xâm nhập vào quần thể gien chó.

Ông gợi ý rằng những con sói cái bị tách ra khỏi bầy do các hoạt động của con người, như phá hủy môi trường sống, có thể cuối cùng sinh sản với chó hoang.

Các nhà nghiên cứu cũng so sánh kết quả của họ với các thuật ngữ mà các câu lạc bộ chó giống dùng để mô tả tính cách của từng giống. Những giống chó có ít hoặc không có ADN sói thường được mô tả là thân thiện, dễ huấn luyện và tình cảm.

Ngược lại, những chó có nhiều ADN sói thường được coi là nghi ngờ người lạ, độc lập, trang nghiêm hoặc có tính lãnh thổ.

Ông Kistler nhấn mạnh rằng các mô tả về giống chó không hoàn hảo và không thể dự đoán hành vi của từng cá thể chó. Theo ông, chó chỉ đơn giản là phải thích nghi với những nơi con người đưa chúng đến, và "các gen sói đã mang lại cho chúng lợi thế trong những bối cảnh nhất định".