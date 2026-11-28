Lấy đồ trong siêu thị rồi… đi luôn

Chiều 28.11, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, các đại biểu tham gia hành trình "Thành phố Hồ Chí Minh - Kỷ nguyên vươn mình" đã có dịp khám phá Galaxy Innovation Hub (Khu công nghệ cao TP.HCM).

Ngay khi đến đây, một trong những địa điểm khiến nhiều người tò mò là siêu thị mini không có nhân viên bán hàng. Không cần quét mã từng sản phẩm hay xếp hàng chờ thanh toán, khách chỉ việc lấy món đồ yêu thích rồi bước ra ngoài.

Siêu thị hiện đại khiến nhiều nhà sáng tạo nội dung thích thú ẢNH: AN VY

Vậy làm sao hệ thống biết khách đã lấy những gì? Theo anh Lê Hải Bằng, tổng quản lý tòa nhà, cửa hàng được trang bị camera AI cùng hệ thống cảm biến thông minh trên các kệ hàng, có khả năng nhận diện hình dáng, màu sắc và trọng lượng sản phẩm. Khách hàng cài đặt ứng dụng, liên kết ví điện tử để hệ thống tự động trừ tiền khi rời cửa hàng.

Tại siêu thị này, bạn không cần gặp thu ngân để tính tiền ẢNH: AN VY

Hàng loạt câu "ồ quao" liên tục vang lên khi các bạn trẻ bước vào phòng họp. Tại đây, mọi người thử hóa thân thành các doanh nhân, ngồi quanh bàn để bàn bạc về một dự án và kêu gọi đầu tư.

Điều thú vị là dù ngồi ở vị trí nào, khi có người phát biểu, camera AI cũng có thể tự động hướng về phía người đó. Ghế ngồi được tích hợp cổng sạc, micro có khả năng lọc tạp âm.

Đến khu vực ẩm thực, nhiều người có thể ngỡ mình đang bước vào một khu nghỉ dưỡng thay vì tòa nhà văn phòng. Không gian này phục vụ cùng lúc khoảng 700 người với các món ăn Việt, Thái, Nhật, Hoa… Thay vì sử dụng khay ăn công nghiệp, thức ăn được trình bày trên đĩa trắng, lót lá chuối như tại nhà hàng.

Vốn là giáo viên mỹ thuật, Nguyễn Dương Phúc (30 tuổi), ngụ Lâm Đồng, dành nhiều sự quan tâm đến cách phối màu, bài trí nội thất tại các khu vực làm việc. Anh cho rằng một môi trường làm việc hiện đại, được đầu tư về mặt thẩm mỹ không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn có thể khơi gợi những ý tưởng mới.

Anh Phúc thích thú khi trải nghiệm phòng họp hiện đại. Chỉ cần hô "đổi màu", kính của phòng tự động chuyển màu, tạo riêng tư cho cuộc họp ẢNH: AN VY

Còn với anh Phan Hoàng Huy (35 tuổi), Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng, điều thú vị nhất là được tận mắt chứng kiến công nghệ hiện diện trong những hoạt động thường ngày. Dù từng du học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh Huy vẫn không khỏi bất ngờ trước những trải nghiệm tại đây.

Ngắm TP.HCM từ trên cao

Rời tòa nhà, các bạn trẻ tiếp tục hành trình bằng tuyến metro số 1, từ ga Khu công nghệ cao về ga Nhà hát Thành phố.

Tăng Gia Phát (26 tuổi), kỹ sư bảo dưỡng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, giới thiệu cho đại biểu về các nhà ga trên cao, ga ngầm và những tiện ích phục vụ hành khách tại metro ẢNH: AN VY

Hoàng Vân Anh (24 tuổi), đến từ Cần Thơ, cho biết dù đã nhiều lần đến TP.HCM, nhưng chuyến đi metro cùng các nhà sáng tạo nội dung vẫn mang đến cho cô trải nghiệm khác biệt.

Ai cũng thích thú khi trải nghiệm metro ẢNH: AN VY

Lần đầu trải nghiệm metro tại TP.HCM, Nguyễn Viết Hải (33 tuổi), ngụ Hà Nội, bày tỏ sự thích thú trước diện mạo hiện đại của thành phố. Dù đã có dịp đi nhiều nước, anh vẫn bất ngờ trước tốc độ phát triển của TP.HCM.

Theo anh Hải, trải nghiệm trong chuyến đi lần này cho thấy khát vọng đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu đang dần được hiện thực hóa bằng những công trình, ứng dụng công nghệ ngay trong đời sống hàng ngày.