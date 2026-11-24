Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, chương trình bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tại 3 địa điểm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh); công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (P.Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (P.Vũng Tàu).

Chi tiền triệu để có chỗ ngắm pháo hoa

Ngay từ nhiều ngày trước, không ít người đã rục rịch tìm kiếm những vị trí ngắm pháo hoa đẹp. Thay vì chen chân giữa dòng người đông đúc, có người sẵn sàng chi tiền triệu để vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chiêm ngưỡng pháo hoa từ những góc nhìn ấn tượng.

Chị Trần Thị Vinh (35 tuổi), làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM), cho biết chị đã đặt chỗ tại một quán cà phê ở khu vực bến Bạch Đằng cho cả gia đình gồm 5 thành viên. Với mức giá khoảng 600.000 đồng/người, bao gồm các món ăn nhẹ như xúc xích, gà rán, khoai tây chiên và một phần nước uống tự chọn, gia đình chị chi tổng cộng 3 triệu đồng để có vị trí ngắm pháo hoa thuận lợi nhất.

Nhiều người thắc mắc rằng xem pháo hoa 24.11 ở đâu đẹp nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

"Gần như không còn chỗ. Nhà mình phải đặt trước nhiều ngày mới tìm được chỗ ngay bến tàu cao tốc", chị Vinh kể.

Những lần xem pháo hoa trước đây, chị Vinh thường cùng gia đình đứng ở khu vực ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, lượng người đổ về quá đông khiến việc di chuyển, tìm vị trí quan sát khá vất vả. Năm nay, chị muốn đổi gió, tìm một không gian thoải mái hơn để cả nhà cùng tận hưởng không khí ngày lễ.

Tương tự, chị Nguyễn Minh Thảo (33 tuổi), ngụ đường số 8, P.Thủ Đức (TP.HCM), cũng đặt chỗ tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng để ngắm pháo hoa từ trên cao. Theo chị Thảo, tùy nhu cầu và khả năng chi trả, khách có thể lựa chọn tiệc hải sản kèm đồ uống với giá hơn 2 triệu đồng/người hoặc combo ngắm pháo hoa, thưởng thức món ăn nhẹ với giá khoảng 1 triệu đồng/người.

"Ngày lễ nên mọi thứ cũng đắt đỏ. Tuy nhiên, mình thấy rất xứng đáng vì không phải đứng chen chúc", chị Thảo chia sẻ.

Nhiều gia đình trẻ chi tiền triệu để có view xem pháo hoa đẹp hơn ẢNH: QUANG LƯU

Theo khảo sát của người viết, nhiều khách sạn tại khu vực trung tâm TP.HCM đã tung ra các gói trải nghiệm ẩm thực kết hợp ngắm pháo hoa với mức giá từ vài trăm ngàn đến hơn 2 triệu đồng/khách.

Những điểm ngắm pháo hoa đẹp mà không tốn tiền

Không nhất thiết phải chi tiền triệu, người dân vẫn có thể tìm được những vị trí ngắm pháo hoa đẹp, thậm chí còn có thể thu vào khung hình những công trình kiến trúc biểu tượng của TP.HCM.

Anh Phan Quang Lưu, chủ kênh Sài Gòn City View, cho biết những địa điểm ngắm pháo hoa miễn phí đáng cân nhắc là Công viên Bến Bạch Đằng, Công viên Bờ sông Sài Gòn và các tuyến đường Tố Hữu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Cơ Thạch…

Công viên Bến Bạch Đằng là nơi dễ dàng xem pháo hoa với tầm nhìn thoáng đãng ẢNH: AN VY

Nếu đứng ở bờ sông phía trung tâm thành phố, anh Lưu cho rằng người xem có thể chiêm ngưỡng pháo hoa nở rực rỡ ở khu đô thị Thủ Thiêm. Trong khi đó, khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn có nhiều khoảng không gian mở, thích hợp để các nhóm bạn trẻ vừa dạo chơi, chụp ảnh, vừa chờ đến giờ bắn pháo hoa.

Khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn được các bạn lựa để chụp hình, xem pháo hoa ẢNH: AN VY

Với những người muốn tìm một vị trí ngắm pháo hoa khác lạ, anh Lưu gợi ý trải nghiệm ăn tối trên du thuyền hoặc lựa chọn các rooftop của khách sạn ven sông Sài Gòn.

Là người yêu TP.HCM và thường xuyên sáng tạo nội dung về thành phố, mỗi dịp có chương trình bắn pháo hoa, anh Lưu đều chủ động đặt chỗ trước nhiều ngày. Ngoài tiêu chí tầm nhìn đẹp, anh còn ưu tiên những nơi có đường truyền internet ổn định để phát trực tiếp màn trình diễn pháo hoa, chia sẻ với những người không có điều kiện đến xem tận nơi.

Theo anh Lưu, do chương trình bắt đầu lúc 21 giờ, bạn nên tranh thủ đến sớm để chọn vị trí. Khi tìm chỗ đứng, cần xác định hướng nhìn về phía đầu hầm sông Sài Gòn, tránh những khu vực bị cây xanh hoặc công trình che khuất. Bên cạnh đó, bạn cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, giữ gìn vệ sinh công cộng.