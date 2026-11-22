Khu vực trung tâm TP.HCM hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách khi chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D mapping diễn ra tại trụ sở UBND TP.HCM.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được tổ chức từ ngày 18 - 24.11.

Màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D mapping luôn làm khán giả mong chờ ẢNH: CHÂU MỘC

Theo kế hoạch, màn trình diễn sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp âm thanh, ánh sáng để tái hiện những hình ảnh biểu tượng văn hóa, lịch sử đặc trưng của Việt Nam và TP.HCM. Mặt tiền công trình kiến trúc quen thuộc sẽ trở thành màn chiếu khổng lồ, mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ ngay giữa trung tâm thành phố.

Đặc biệt, chương trình tối 22.11 được lồng ghép trong lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Đến tối 24.11, hoạt động trình chiếu sẽ diễn ra tại mặt tiền khách sạn Rex, đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Vậy muốn ngắm trọn vẹn màn trình diễn tối nay, người dân nên chọn vị trí nào?

Huỳnh Như (26 tuổi), chủ kênh Sài Gòn của tui, hơn 28 triệu lượt thích trên mạng xã hội, người từng có khoảng 3 lần xem trình diễn 3D mapping tại TP.HCM, cho rằng vị trí lý tưởng nhất là khu vực ngay phía trước trụ sở UBND thành phố.

"Theo mình, chỗ xem 3D mapping đẹp nhất là ngay trước trụ sở UBND TP.HCM. Mọi người nên đi sớm để có vị trí đẹp nhất. Nếu đến trễ thì đứng từ xa, ngay khu vực đài phun nước vẫn có thể quan sát được", Như chia sẻ.

Tối nay, trước trụ sở UBND thành phố sẽ biểu diễn 3D mapping ẢNH: AN VY

Theo Như, người xem không nhất thiết phải tìm chỗ đứng sát công trình. Nếu đến muộn, khu vực đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là một lựa chọn để quan sát từ xa, miễn là tìm được vị trí không bị che khuất.

Ngoài ra, Như khuyên người đi xe máy nên gửi xe cách xa khu vực tổ chức một đoạn. Cách này có thể giúp tránh tình trạng ùn ứ khi hàng nghìn người cùng ra về sau chương trình.

Lương Ngọc Nhi (27 tuổi), ngụ đường Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho rằng việc chủ động thời gian là rất quan trọng.

Theo Nhi, trước giờ biểu diễn, lực lượng chức năng thường bố trí các chốt điều tiết giao thông quanh khu vực trung tâm. Vì vậy, nếu đến sát giờ, bạn có thể gặp cập rập khi tìm đường vào hoặc tìm chỗ gửi xe.

"Muốn có góc xem đẹp thì bạn nên đi sớm, vừa dễ gửi xe, vừa có thời gian lựa chọn vị trí phù hợp", Nhi chia sẻ.

Bạn nên đi sớm để tìm chỗ ngồi đẹp nhất tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: AN VY

Đi metro, xem 3D mapping rồi dạo phố đi bộ

Theo phương án phục vụ chương trình, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông, không cho phương tiện đi vào một số khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM trên đường Lê Thánh Tôn và phía trước khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ, từ 17 giờ đến 21 giờ 30 trong các ngày 20 - 24.11.

Vì vậy, người dân có kế hoạch đến xem nên chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển, tránh tình trạng đến sát giờ mới loay hoay tìm chỗ gửi xe.

Trần Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, gợi ý người trẻ có thể sử dụng tuyến metro số 1 để đến trung tâm. Sau khi xuống ga Nhà hát Thành phố, bạn chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến khu vực trình chiếu.

Theo Minh Anh, đi metro không chỉ giúp tránh việc tìm bãi giữ xe mà còn thuận tiện cho những nhóm bạn muốn ở lại dạo phố, chụp ảnh sau chương trình. Tuy nhiên, người xem cần kiểm tra lịch chuyến cuối để chủ động thời gian trở về (23 giờ).

Bạn có thể đi metro đến ga Nhà hát Thành phố, sau đó đi bộ một đoạn là đến địa điểm trình chiếu ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Nguyễn Đại Dương (23 tuổi), làm việc trên đường Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho rằng bạn không nên quá lo lắng nếu không thể đến xem ngay trong tối nay. Chuỗi hoạt động văn hóa vẫn còn tiếp diễn, trong đó có màn trình chiếu tại khách sạn Rex vào tối 24.11.

"Nếu hôm nay không đi kịp thì mọi người có thể sắp xếp đến xem vào dịp khác. Khu vực phố đi bộ cũng có nhiều hoạt động vui chơi nên đừng ngại đến trải nghiệm", Dương chia sẻ.

Ngoài xem 3D mapping, theo Dương, người dân còn có thể tranh thủ khám phá không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, với nhiều lĩnh vực.