Những vị trí ngắm mô tô nước, dù lượn trên sông Sài Gòn đẹp nhất

Từ những đoạn clip ghi lại cảnh mô tô nước lao vun vút trên sông Sài Gòn, các vận động viên bay lên không trung bằng ván bay (flyboard), nhiều người trẻ TP.HCM đang rục rịch tìm vị trí đẹp để theo dõi các màn trình diễn vào tối nay.

Đây là những hoạt động nằm trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra lúc 19 giờ ngày 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM).

Khác với những kỳ đại hội tổ chức trong sân vận động, theo ban tổ chức, lễ khai mạc năm nay tận dụng không gian hai bên bờ sông Sài Gòn, kết hợp sân khấu trên bờ và mặt nước.

Đáng chú ý, các màn biểu diễn mô tô nước, flyboard, lướt ván phản lực và dù lượn được kỳ vọng tạo nên những khoảnh khắc mãn nhãn.

Theo anh Lưu, những ai muốn ngắm toàn cảnh từ trên cao có thể cân nhắc các quán rooftop tại những khách sạn ven sông Sài Gòn ẢNH: NVCC

Anh Phan Quang Lưu, chủ trang Sài Gòn City View, chia sẻ những vị trí có thể quan sát các hoạt động trên sông gồm Công viên Bờ sông Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên Sáng Tạo.

Ngoài ra, theo anh Lưu, những ai muốn ngắm toàn cảnh từ trên cao có thể cân nhắc các quán rooftop tại những khách sạn ven sông như Majestic, Liberty hoặc Renaissance Riverside.

"Hôm qua, tôi đứng ở khách sạn Renaissance Riverside để quay lễ tổng duyệt. Khách sạn này có góc nhìn cực kỳ đẹp mắt", anh Lưu chia sẻ.

Trong khi đó, anh Mai Hoàng Hải (32 tuổi), thành viên đội hậu cần CLB Jetski & Flyboard TP.HCM, gợi ý vị trí thuận lợi dành cho những người muốn trực tiếp xem biểu diễn dưới nước mà không cần vào khán đài.

"Mọi người có thể ra Bến Bạch Đằng, đứng ở khu vực gần Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Từ bến Waterbus nhìn về hướng cầu Ba Son, dọc bờ sông đều có thể quan sát các màn trình diễn. Khu vực biểu diễn nằm gần cầu Ba Son, chương trình bắt đầu lúc 19 giờ tối nay", anh Hải cho biết.

Khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn là vị trí đắc địa để xem biểu diễn mô tô nước, dù lượn trên sông ẢNH: AN VY

Theo anh Hải, khu vực sân khấu chính dành cho khán giả có vé đăng ký trước, trong khi các khu vực công cộng dọc bờ sông là lựa chọn để người dân theo dõi từ xa.

Anh Hải khuyên người dân nên đi sớm để tìm chỗ gửi xe, sau đó đi bộ đến các vị trí quan sát phù hợp.

Người trẻ háo hức, đội hậu cần tất bật ngày đêm

Nguyễn Đức Thắng (29 tuổi), làm việc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho biết những ngày qua anh liên tục bắt gặp các video về hoạt động chuẩn bị lễ khai mạc trên mạng xã hội.

Trong đó, hình ảnh mô tô nước và dù lượn trên sông khiến anh đặc biệt thích thú. "Theo mình, những vị trí đáng chờ xem là khu vực gần ga metro Ba Son và Bến Bạch Đằng. Nếu muốn xem đẹp thì bạn nên tranh thủ đến sớm", Thắng chia sẻ.

Các khu vực bến tàu waterbus cũng là vị trí đẹp mắt để xem biểu diễn ẢNH: AN VY

Cũng háo hức trước những màn trình diễn, Nguyễn Lê Tường Vy (27 tuổi), ngụ đường số 2, P.Thủ Đức (TP.HCM), dự định đưa con đến xem vào tối nay.

Vy kể khi lướt mạng xã hội, cô thấy hàng loạt video ghi lại cảnh mô tô nước và dù lượn xuất hiện trên sông Sài Gòn. Những hình ảnh đầy màu sắc và chuyển động đẹp mắt khiến cô muốn đưa con gái đến xem trực tiếp.

"Những màn biểu diễn này khá đặc biệt, không phải lúc nào cũng có dịp thấy tận mắt. Nhưng điều mà mình băn khoăn vẫn là nên đứng ở đâu cho đẹp", Vy nói.

Bạn có thể ngồi tại quán cà phê view sông để vừa thưởng thức cà phê, vừa xem biểu diễn ẢNH: AN VY

Đằng sau những màn trình diễn được mong chờ là quá trình chuẩn bị tất bật của đội hậu cần.

Anh Mai Hoàng Hải cho biết anh tham gia vào khâu hình ảnh, thiết kế và thi công tem, logo nhận diện cho các phương tiện tham gia đại hội, từ tàu, ca nô đến mô tô nước.

Theo anh, công tác chuẩn bị được triển khai tại một bãi tàu ở Thanh Đa. Sau khi hoàn tất, các phương tiện di chuyển về khu vực Bến Bạch Đằng để tổng duyệt, neo đậu và chuẩn bị biểu diễn.

Những chiếc mô tô nước đã sẵn sàng biểu diễn ẢNH: MAI HOÀNG HẢI CUNG CẤP

"Chúng tôi làm cả ngày lẫn đêm. Dù vất vả, nhưng anh em tham gia đều đam mê bộ môn này. Vừa được góp mặt trong một sự kiện lớn, vừa được thỏa mãn đam mê nên ai cũng hăng say", anh Hải hào hứng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề "Khát vọng vinh quang", quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và các màn biểu diễn thể thao trên sông.

Một điểm nhấn khác là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn, dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ 20 phút, với đoàn phương tiện hộ tống gồm thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước cùng các vận động viên biểu diễn thể thao dưới nước.

Bên cạnh những vị trí xem trực tiếp, người dân cũng có thể theo dõi chương trình qua hệ thống màn hình LED lớn bố trí dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ.