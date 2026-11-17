Lo con thấp bé, cha mẹ sốt ruột tìm cách dự đoán chiều cao

Trên các hội nhóm về tăng chiều cao cho trẻ, những bài đăng chia sẻ kết quả chụp X-quang tuổi xương đang thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Không ít người đăng ảnh phim chụp bàn tay, kèm hàng loạt câu hỏi: "Con còn cao thêm được bao nhiêu?", "Liệu sau này con có cao 1,7 m hay 1,8 m?".

Những con số dự đoán chiều cao khiến nhiều cha mẹ tò mò, thậm chí lo lắng khi nhìn lại vóc dáng của con mình.

Chị Bùi Hà (34 tuổi), ngụ đường 10, P.Linh Xuân (TP.HCM), có con gái 11 tuổi, cho biết gần đây chị thường xuyên bắt gặp các bài đăng về chụp X-quang tuổi xương trên mạng xã hội. Nhiều phụ huynh chia sẻ hình ảnh phim chụp bàn tay rồi nhờ mọi người nhận xét liệu con còn khả năng phát triển chiều cao hay không.

Không ít phụ huynh quan tâm đến phương pháp chụp X-quang tuổi xương để dự đoán chiều cao của con khi trưởng thành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chị Hà, việc nhiều người bàn luận về phương pháp này khiến chị phân vân. "Mình có nên đưa con đi kiểm tra hay không?", chị Hà thắc mắc.

Cùng chung nỗi băn khoăn, chị Lê Thị Thùy Trang (31 tuổi), làm việc tại đường Thống Nhất, P.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vợ chồng chị đều có chiều cao khiêm tốn. Chị cao 1,5 m, còn anh nhà cao 1,6 m, nên luôn lo ngại yếu tố di truyền sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của con.

"Chuyện tăng chiều cao khá áp lực. Bé nhà mình năm nay 8 tuổi, mình tìm nhiều cách để con tăng chiều cao như cho đi học bơi, bóng rổ… nhưng vẫn lo ngại chiều cao bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến con", chị Trang chia sẻ.

Nghe nhiều người kháo nhau về việc chụp tuổi xương để dự đoán chiều cao khi trưởng thành, chị Trang cho biết cũng tò mò liệu phương pháp này có thể giúp biết trước con mình sẽ cao hơn bố mẹ hay không.

Chụp tuổi xương có đoán chính xác chiều cao tương lai?

Bác sĩ CKII Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, cho rằng đằng sau sự quan tâm đến chụp tuổi xương là tâm lý muốn con cao lớn, khỏe mạnh và không bỏ lỡ giai đoạn phát triển chiều cao. Tuy nhiên, sự kỳ vọng cùng tâm lý so sánh với bạn bè đồng trang lứa có thể khiến phụ huynh nóng lòng muốn biết trước tương lai của con.

Theo bác sĩ Vũ, hiểu lầm phổ biến nhất là xem tuổi xương như con số dự báo chính xác chiều cao trưởng thành. Thực tế, tuổi xương phản ánh mức độ trưởng thành của hệ xương so với các mốc tham chiếu, không trực tiếp cho biết trẻ sẽ cao chính xác bao nhiêu cm.

"Tuổi xương giống như chiếc đồng hồ sinh học của bộ xương, giúp bác sĩ biết quá trình trưởng thành đang diễn ra nhanh hay chậm, nhưng không phải quả cầu tiên tri để nhìn thấy chính xác chiều cao tương lai", bác sĩ Vũ ví von.

Bác sĩ Vũ cũng lưu ý tuổi xương chậm không mặc nhiên là bệnh lý, trong khi tuổi xương vượt trước chưa đủ để kết luận trẻ dậy thì sớm. Kết quả cần được đánh giá cùng chiều cao hiện tại, tốc độ tăng trưởng, giai đoạn dậy thì và đặc điểm gia đình.

Trước những băn khoăn về nguy cơ khi chụp X-quang, bác sĩ Vũ giải thích liều bức xạ của phim bàn tay đánh giá tuổi xương rất thấp, phụ huynh không nên lo sợ quá mức. Điều đáng ngại hơn là việc tự diễn giải kết quả, lo lắng không cần thiết hoặc tìm đến các sản phẩm, liệu pháp tăng chiều cao chưa có chỉ định rõ ràng.

"Tôi không phản đối chụp X-quang tuổi xương. Tôi phản đối việc biến một công cụ y khoa hữu ích thành phong trào, rồi biến một con số dự báo thành áp lực đè lên cả gia đình", bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Khi nào trẻ thực sự cần kiểm tra tuổi xương?

Theo bác sĩ Vũ, thay vì chỉ hỏi con sẽ cao bao nhiêu khi trưởng thành, phụ huynh cần quan tâm trẻ có đang tăng trưởng đúng tốc độ hay không.

Bác sĩ Vũ cho biết những dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám gồm chiều cao dưới bách phân vị thứ 3 theo tuổi và giới, tốc độ tăng trưởng giảm rõ rệt, chiều cao thấp đáng kể so với tiềm năng di truyền hoặc xuất hiện dấu hiệu dậy thì bất thường.

"Phụ huynh nên đo chiều cao đúng kỹ thuật, theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng định kỳ khoảng 3-6 tháng. Khi cần thiết, bác sĩ mới cân nhắc chỉ định chụp tuổi xương hoặc thực hiện các xét nghiệm liên quan", bác sĩ Vũ nói.

Tăng chiều cao cho con là điều được nhiều phụ huynh quan tâm ẢNH: AN VY

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khuyến cáo phụ huynh không nên bi quan khi con chưa đạt chiều cao mong muốn. Đặc biệt, giai đoạn dậy thì cần được chú trọng thông qua chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động phù hợp và ngủ đủ giấc.

Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, các hoạt động như chạy nhảy, bơi lội kết hợp chế độ ăn cân đối, nghỉ ngơi hợp lý sẽ hỗ trợ trẻ phát triển thể chất. Phụ huynh cần nhận biết giai đoạn tăng trưởng quan trọng của con để xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học, thay vì chỉ tập trung vào một con số dự đoán chiều cao.