Đổ xô tìm 'cổng trời' độc đáo trên núi ở TP.HCM

Vượt núi tìm 'cổng trời'

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 65 km, núi Thị Vải, P.Phú Mỹ (TP.HCM, trước là xã Phú Mỹ, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang là điểm đến được nhiều người trẻ lựa chọn cho chuyến trekking cuối tuần.

Không chỉ có cảnh núi rừng xanh mát, nơi đây còn gây tò mò bởi một "cổng trời" bằng đá tự nhiên nằm khuất sau những ngôi chùa cổ.

Nhiều người không ngại băng qua những cung đường núi để chinh phục đỉnh Thị Vải ẢNH: AN VY

Điểm đặc biệt của "cổng trời" là hai tảng đá lớn, cao khoảng 7 - 8 m, nằm sát nhau, tạo thành một lối đi hẹp ở giữa. Nhìn từ xa, khoảng trống giữa hai khối đá trông như một cánh cổng mở ra giữa núi rừng, khiến nhiều người thích thú tìm đến chụp ảnh.

Để đến được điểm check-in này, du khách có thể lựa chọn leo theo đường mòn xuyên rừng hay đi theo lối bậc thang dẫn lên núi.

Những bậc thang cứ nối tiếp nhau men theo sườn núi, dẫn du khách lên đỉnh Thị Vải ẢNH: AN VY

Ghi nhận của người viết, cung đường trekking khá nhộn nhịp khi có nhiều đoàn bạn trẻ cùng nhau chinh phục những con dốc. Người đi trước động viên người phía sau, có nhóm tranh thủ dừng chân nghỉ ngơi, chụp ảnh giữa những tán cây xanh mát. Tiếng trò chuyện, cười đùa xen lẫn tiếng bước chân khiến hành trình leo núi thêm phần thú vị.

Lần đầu chinh phục núi Thị Vải, chị Huỳnh Thảo (35 tuổi), làm việc tại đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết chị tìm đến đây sau khi nghe nhiều người giới thiệu về cảnh đẹp của ngọn núi.

Theo chị Thảo, cung đường không quá khó nhưng cần thể lực vì có nhiều đoạn dốc. Bù lại, không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên khiến chuyến đi trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Không chỉ chinh phục hơn các bậc thang, du khách còn phải vượt qua nhiều đoạn đường dốc, địa hình cheo leo và những chướng ngại vật trên hành trình khám phá ẢNH: AN VY

Cũng đến khám phá "cổng trời" và check-in tại đỉnh núi, chị Lê Thị Thanh Uyên (30 tuổi), ngụ đường 10, P.Linh Xuân (TP.HCM), cho biết núi Thị Vải còn có nhiều điểm tham quan như giếng nước ông Hổ, giếng Tiên, Phật môn, hang Gió…

Chị Uyên lựa chọn đi theo lối bậc thang dẫn lên núi. Sau khi đến khu vực chùa Linh Sơn Bửu Thiền, chị tiếp tục men theo lối đi giữa những bụi tre trúc và các bậc đá. Điểm cuối của đoạn đường là "cổng trời", tạo thành khung cảnh độc đáo giữa núi rừng.

Du khách thích thú check-in tại “cổng trời”. Đây là điểm dừng chân thu hút nhiều người trên hành trình khám phá núi Thị Vải ẢNH: AN VY

Vừa trekking, vừa khám phá

Không chỉ có "cổng trời", núi Thị Vải còn thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm vận động, khám phá thiên nhiên và tham quan các công trình tâm linh.

Nguyễn Kim, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết điều khiến bạn thích thú là không gian mát mẻ cùng những tán cây xanh dọc đường. Dù phải vượt qua nhiều bậc thang, Kim vẫn có thể thong thả di chuyển, nghỉ chân và ngắm cảnh.

Một góc núi được các bạn trẻ ví von là "tuyệt tình cốc" bởi khung cảnh hoang sơ, mang vẻ đẹp huyền bí, ma mị ẢNH: AN VY

"Với tổng quãng đường trekking khoảng 8 km, mình đánh giá cung đường này có độ khó vừa phải, phù hợp với những người muốn thử sức leo núi trong ngày. Tuy nhiên, các đoạn dốc liên tục vẫn đòi hỏi người tham gia chuẩn bị thể lực. Bên cạnh đó, bạn có thể tranh thủ ghé thăm 3 ngôi chùa cổ trên đường đi, như Linh Sơn Liên Trì (chùa Hạ), Linh Sơn Hồng Phúc (chùa Trung) và Linh Sơn Bửu Thiền (chùa Thượng)", Kim chia sẻ.

Du khách thích thú check-in trên đỉnh núi Thị Vải ẢNH: AN VY

Theo anh Kiều Thanh Hải, hướng dẫn viên tại Đôi Dép Adventure (TP.HCM), người mới bắt đầu trekking vẫn có thể trải nghiệm cung đường này nếu chuẩn bị thể lực và phân bổ sức hợp lý.

Anh Hải khuyến nghị người leo núi nên di chuyển với tốc độ vừa phải, mệt thì nghỉ, chú ý giữ thân nhiệt và bổ sung nước. Đặc biệt, không nên cố leo thật nhanh vì dễ mất sức giữa đường.

Anh Hải cho rằng du khách cũng nên chọn giày có độ bám tốt, mang đủ nước uống, thuốc chống côn trùng và tránh leo núi khi trời mưa vì đường có thể trơn trượt. Khi tham quan các ngôi chùa, bạn cần mặc trang phục lịch sự, giữ vệ sinh và không gây ồn ào.