Facebook sắp xóa nick phụ: Đã đến lúc ngừng sống nhiều cuộc đời trên mạng?

Một người, nhiều nick trên Facebook

Theo Báo Thanh Niên, Meta vừa thông báo chấm dứt tính năng tạo nhiều trang cá nhân trong cùng một tài khoản Facebook, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý đối với một tiện ích được mạng xã hội này giới thiệu cách đây hơn ba năm.

Theo thông báo cập nhật ngày 12.11, những người đang sử dụng tính năng trang cá nhân phụ (Additional Facebook Profiles) sẽ nhận được email hoặc thông báo trực tiếp trên ứng dụng. Toàn bộ trang cá nhân phụ cùng dữ liệu liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14.12.2026.

Hoàng Hồng Phúc (23 tuổi), làm việc tại đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa (TP.HCM), cho biết mỗi ngày lên Facebook, anh đều tự nghĩ hôm nay mình sẽ xuất hiện với "nhân cách" nào. Khi cần giữ hình ảnh nghiêm túc, Phúc dùng nick kết nối với sếp. Muốn thoải mái trò chuyện, anh chuyển sang nick dành cho bạn bè. Còn khi muốn bình luận dạo, một tài khoản khác lại được sử dụng.

Phúc cho biết ngoài tài khoản chính, anh còn sở hữu khoảng 5 tài khoản Facebook khác, chưa kể những trang cá nhân phụ được tạo bên trong các tài khoản này.

Không ít người trẻ sở hữu nhiều nick phụ trên Facebook ẢNH: AN VY

Lý giải việc sở hữu nhiều nick, Phúc thừa nhận bản thân thường ngại bình luận bằng tài khoản thật vì có người quen, đồng nghiệp theo dõi. Các tài khoản khác nhau giúp anh thoải mái thể hiện quan điểm mà không phải quá cân nhắc chuyện ai sẽ đọc được. "Sống nhiều cuộc đời khiến mình cảm thấy rất vui và thoải mái", Phúc chia sẻ.

Cũng sở hữu 3 nick phụ, Nguyễn Minh Thắng (29 tuổi), làm việc tại đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), cho rằng những tài khoản này giúp người dùng bớt cảm giác phải giữ ý tứ mỗi khi bình luận trên mạng xã hội.

Khi nhận được thông báo Facebook sắp ngừng tính năng trang cá nhân phụ, Thắng không khỏi hụt hẫng. "Mình cảm thấy buồn khi phải chia tay một vài trang cá nhân phụ", Thắng nói.

Với Mai Thị Đan Thư (26 tuổi), ngụ tại đường Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức (TP.HCM), mỗi nick Facebook còn gắn với những kỷ niệm riêng. Có nick chuyên để "đu idol", theo dõi thần tượng, có nick giúp cô kết nối với những nhóm bạn khác nhau.

Bởi vậy, khi nghe tin các trang cá nhân phụ có nguy cơ biến mất, Thư cảm thấy tiếc nuối. Với cô, đó không đơn thuần là những hồ sơ trên mạng mà còn là nơi lưu giữ sở thích, những lần tương tác và các mối quan hệ đã hình thành theo thời gian.

Người trẻ sử dụng mạng xã hội với những mục đích khác nhau, từ học tập, làm việc đến giải trí và kết nối với bạn bè ẢNH: AN VY

Vì sao người trẻ thích sống nhiều cuộc đời trên mạng?

Thạc sĩ Thạch Trần Bạch Long, giảng viên thỉnh giảng tại Viện Ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục TP.HCM, cho rằng việc tạo thêm tài khoản phụ xuất phát từ nhu cầu khám phá và thể hiện những khía cạnh khác nhau của bản thân.

Theo ông Long, tài khoản chính ngày càng giống một "sân khấu lớn", nơi người trẻ luôn có sự dõi theo của gia đình, thầy cô, đồng nghiệp. Áp lực giữ hình ảnh đẹp, chuẩn mực khiến họ tìm đến những tài khoản khác như một góc riêng an toàn.

"Ở đó, họ có thể chia sẻ cảm xúc, sở thích cá nhân, kết nối với những người cùng quan điểm mà không quá lo ngại bị phán xét", ông Long nói.

Tuy nhiên, ông Long nhận định việc sử dụng nhiều tài khoản cũng là "con dao hai lưỡi". Bên cạnh khả năng bảo vệ không gian riêng tư, giải tỏa căng thẳng, việc quá phụ thuộc vào những danh tính khác nhau có thể khiến người trẻ bối rối về cách thể hiện bản thân, ngại đối diện vấn đề ngoài đời thực.

"Đáng chú ý, cảm giác được ẩn danh đôi khi còn khiến một số người dễ có những bình luận, hành vi tiêu cực vì nghĩ rằng không ai biết mình là ai", chuyên gia chia sẻ.

Ở góc độ công nghệ, tiến sĩ Lê Duy Tân, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, lưu ý rằng sử dụng nhiều tài khoản không đồng nghĩa với việc danh tính được bảo vệ tuyệt đối.

Nếu các tài khoản cùng sử dụng email, số điện thoại, thiết bị hay chia sẻ thông tin giống nhau, người khác vẫn có thể nhận ra chúng thuộc về một người. "Đây là cách phân chia trải nghiệm, chứ không phải một lớp ẩn danh chắc chắn", tiến sĩ Tân nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, càng nhiều tài khoản, người dùng càng phải quản lý nhiều thông tin đăng nhập, mật khẩu và phương thức khôi phục. Việc sử dụng lại mật khẩu hay truy cập đường link giả mạo có thể khiến tài khoản bị chiếm quyền.

Trước thời điểm Facebook xóa trang cá nhân phụ, tiến sĩ Tân khuyến cáo người dùng nên sớm sao lưu hình ảnh, bài viết, video và những dữ liệu quan trọng. Những ai đang quản trị nhóm bằng hồ sơ phụ cần chuyển quyền quản trị phù hợp để tránh gián đoạn hoạt động.

Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Tân, người dùng nên bật xác thực nhiều yếu tố, sử dụng mật khẩu riêng và kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập. Đặc biệt, cần cảnh giác với những tin nhắn thông báo tài khoản sắp bị khóa, yêu cầu bấm vào đường link lạ hoặc cung cấp mã xác minh.

Tiến sĩ Tân cho rằng thay vì tạo thêm nhiều danh tính để phân chia đời sống cá nhân và công việc, người dùng có thể tận dụng các công cụ lựa chọn đối tượng xem bài viết, danh sách bạn bè và cài đặt quyền riêng tư của Facebook.